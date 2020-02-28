İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından kültür etkinlikleri iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok belediye İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından tüm sanatsal faaliyetlere 3 gün ara verildiğini açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit olması sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün tüm sanatsal faaliyetlerine 3 gün süreyle ara verilmiştir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.

Etkinlikler 3 gün ila 1 hafta arası yok

Sarıyer Belediyesi

Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Sarıyerliler, bugün etkinlik paylaşımı yapılmayacaktır. Bugün her şey yine de yolunda gibi davranılmayacaktır. Canımız onlarca yerinden yanıyor. Şehitlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Maltepe Belediyesi

Maltepe Belediyesi'nin açıklamasında 3 gün boyunca yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İdlib'den art arda gelen şehit haberleri, hepimizi derinden üzdü. Kahramanca bayrağımızı savunan aziz şehitlerimizin anısına Maltepe Belediyesi olarak 3 gün boyunca, planladığımız tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. İdlib'deki saldırılarda şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

Şişli Belediyesi

Şişli Belediyesi'nce yapılan paylaşımda, "Komşularımızın dikkatine, hafta sonu boyunca planlanan bütün etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz var. Acımız büyük" değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyükçekmece Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam sahnelenecek Füsun Demirel'in Şişman Güzeldir tiyatro oyunu iptal oldu, ilçede hafta boyunca yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinlikleri ertelendi.

Bahçelievler Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi'nde bugün ve yarın yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği duyurulurken, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Pendik Belediyesi

Pendik Belediyesi'nin sosyal medya hesabında, hafta boyunca yapılması planlanan tüm konser programlarının İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı yapıldı.

Diğer belediyeler

Beylikdüzü Belediyesi, bu akşam gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konserinin iptal edildiğini duyurdu.



Beşiktaş, Ümraniye, Fatih, Üsküdar, Ataşehir Sultanbeyli ve Eyüp belediyeleri de 3 gün süreyle etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.