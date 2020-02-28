İdlib'deki saldırı sonrası Avrupa'dan peş peşe tepkiler: AB ve Türkiye acilen görüşmeli

Avrupa'dan İdlib'de dün akşam 33 askerin şehit olması ve Türkiye'nin mülteciler için Avrupa kapılarını açma kararının ardından açıklamalar peş peşe geldi. İdlib'de gerilimin acilen durdurulması çağrısı yinelenirken Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, mülteciler için sınır kapılarının açılmasını "Bu krizin tamamen kontrol dışına çıkmasını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye'nin acil görüşme yapması gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi.

"AB ve Türkiye acilen görüşmeli"

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, Türkiye'nin mülteciler için Avrupa sınır kapılarını açmasının ardından bir açıklama yaptı. Bildt, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin kriz kontrol altına alınamaz hâle gelmeden görüşme yapması gerektiğini söyledi.

Bildt, Türkiye sınırına doğru yürüyen mültecilerin fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaparak "Bu krizin tamamen kontrol dışına çıkmasını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye'nin acil görüşme yapması gerekiyor" yazdı.

"AB, kendi güvenlik çıkarlarını gözetmek için tüm gerekli önlemleri alacak"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles de İdlib'de yaşanan gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Fontelles, "İdlib'de süregelen gerilim acilen durmalı. Büyük bir uluslararası askeri karşılaşmaya dönüşme riski var. Aynı zamanda yaşananlar dayanılmaz derece insani acılara neden oluyor ve sivilleri tehlikeye atıyor.

Avrupa Birliği tüm taraflara hızlıca gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıyor ve hayatını kaybeden herkes için üzüntü duyuyor. AB, kendi güvenlik çıkarlarını gözetmek için tüm gerekli önlemleri alacak. Tüm aktörlerle temas halindeyiz"

"Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'te yeniden başlatılan saldırı kabul edilemez"

Avrupa Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Christian Berger de saldırının ardından AB Delegasyonu adına bir taziye mesajı yayımladı. Berger'İn mesajında "İdlib'te hayatını kaybeden askerler nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak, yakın ortağımız ve aday ülke olan Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'te yeniden başlatılan ve büyük acılara neden olan askeri saldırı kabul edilemezdir." denilen açıklamada "AB Konseyi tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkesin hayata geçirilmesi, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi çağrısında bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.