-IDKP KONGRESİNE TÜRKİYE'DEN KATILIM ERBİL (A.A) - 11.12.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Abdülkadir Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, BDP Milletvekili Hamit Geylani ve eski DEP milletvekili Leyla Zana IKDP'nin kongresine katılmak üzere Irak'ın Erbil kentine geldi. Özel uçakla beraberinde Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ile Ankara'dan Erbil'e gelen Çelik ve Aksu'yu havaalanında Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Dış İlişkileri Sorumlusu Sefin Dizayi karşıladı. Bir süre havaalanının VIP salonunda Zebari ile görüşen Çelik ve Aksu daha sonra IKDP'nin kongresine katılmak üzere Erbil Sami Abdurrahman Parkı'na geçtiler. -KONGREYE YOĞUN KATILIM- Çelik ve Aksu'nun yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve yeni kabineyi kurmakla görevli olan Başbakan Nuri El Maliki, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ve Irakiye listesinin lideri İyad Allavi de kongre merkezine geldi. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, BDP Milletvekili Hamit Geylani ve eski DEP milletvekili Leyla Zana'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katılıyor. Bu arada IKDP kongresinin yapıldığı Erbil kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 1500 delege ile aralarında diplomat, siyasetçi ve basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi Erbil'e gelirken, kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ayrıntılı aramalar yapılıyor. Kongrenin düzenlendiği Sami Abdurrahman Parkı çevresinde güvenlik güçleri sıkı güvenlik önlemleri almış durumda. Gazeteciler dahil tüm katılımcıların kongre merkezine cep telefonuyla girmesine de izin verilmiyor.