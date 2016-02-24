İdil'de, PKK'lı bir gruba hava operasyonu düzenlendi

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ederken, Cehennem Deresi'nden bugün ilçe merkezine sızmaya çalışırken tespit edilen kalabalık bir PKK'lı grup, kobra helikopterler tarafından ateş altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Güvenlik güçlerinin bölgede arazi aramasının sürdüğü belirtildi. İdil'de hendeklerin kapatılıp barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 16 Şubat saat 23.00'ten itibaren ilçe merkezi ile Dirsekli Köyü'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaklaşık 4 bin polis ve jandarma özel harekat timinin katıldığı operasyonlar devam ediyor.



Hava operasyonu düzenlendi



Bugün sabah erken saatlerinde, İdil'e 6 kilometre mesafede bulunan Cehennem Deresi'nden ilçe merkezine sızmaya çalışan kalabalık bir PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kobra helikopterleri ile birlikte özel eğitimli birlikler sevkedildi.



İlçe merkezi ile Cehennem Deresi arasındaki önemli noktalarda konuşlanan birlikler sızmaya karşı önlem alırken, kobra helikopterleriyle tespit edilen terörist gruba operasyon düzenledi. Hava saldırısı sonucu çok sayıda PKK'lının öldürüldüğü belirtilirken, güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama tarama çalışması yaptığı öğrenildi.



Uzman çavuş yaralandı



Operasyonlar devam ederken, Yeni Mahalle'de bulunan tuzaklanmış barikatlar da tanklardan yapılan top atışlarıyla imha ediliyor. Dün gece bu patlayıcılardan biri imha edilirken, patlama sırasında şarapnel parçasının isabet ettiği bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

