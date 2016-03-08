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İdil’de operasyonlar sona erdi

AA: 114 terörist etkisiz hale getirildi

08 Mart 2016 20:21

Şırnak’ın İdil ilçesinde 18 Şubat’ta başlatılan “Özel harekat Polisi Ersin Yıldırım” operasyonunun bugün itibariyle tamamlandığı duyuruldu. Anadolu Ajansı’nın duyurduğu haberde “114 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

Şırnak'ın İdil İlçesi ile Dirsekli Köyü'nde 16 Şubat saat 23.00'ten itibaren hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için konulan sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaklaşık 4 bin polis ve jandarma özel harekat timlerinin katıldığı operasyonlar bu akşam saatlerinde tamamlandı.

'Şehit Polis Ersin Yıldırım' adı verilen operasyonlar ilçenin hendek ve barikatların bulunduğu Yeni Mahalle ve Turgut Özal Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı. Operasyon sürecince 114 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

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