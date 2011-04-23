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İDİL'DE EV ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ İDİL (A.A)

23 Nisan 2011 02:34

-İDİL'DE EV ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ İDİL (A.A) - 22.04.2011 - Şırnak'ın İdil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, iki katlı kerpiç bir evin çökmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada, Özbek Köyüne bağlı Girberaz mezrasında aşırı yağışlar nedeniyle Aksoy ailesine ait iki katlı kerpiç bir evin çöktüğünü söyledi. Çökme sonucu aynı aileden 5 kişinin toprak altında kaldığını belirten Özkan, ''Köylüler ve Jandarma ekipleri tarafından  yapılan çalışmalarda enkaz altından çıkarılan 5 kişi İdil ve Mardin'in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. İdil Devlet Hastanesine Kaldırılan Rojin Aksoy (4) ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan babaannesi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor'' dedi.

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