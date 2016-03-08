İdil'de çatışma; 2 polis şehit

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan çatışmalarda 2 özel harekat polisi 3 şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde 16 Şubat günü saat 23.00'ten itibaren ilçe merkezi ve Dirsekli köyünde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sürüyor. Turgut Özal Mahallesi'nde bugün çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 özel harekat polisi şehit oldu. Yaralı güvenlik görevlilerinin tedavisi sürüyor.

Çatışmanın ardından operasyonlar çukur ve barikatların bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nde yoğunlaştı.