İdil'de bir evde patlama meydana geldi, 3 kişi öldü

Şırnak'ın İdil İlçesi’nde bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan sonra esnaf kepenk kapattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bayram Kaplan’ın haberine göre, İdil İlçesi'nde hendeklerin kazıldığı ve barikatların kurulduğu Yeni Mahallede bugün saat 11.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Bir evdeki mutfak tüpünden kaynaklandığı öne sürülen patlamada, 35 yaşındaki Muhittin Olgar, 40 yaşındaki Mehmet Latif Olgar ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü.

Patlamadan sonra esnaf kepenk kapatırken, ölenlerin cenazeleri belediyeye ait cenaze araçları ile İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.