T24 LogoT24 Logo
Gündem

İdil'deki çatışmalarda hasar gören 600 evin yıkımına başlandı

Operasyonda hasar gören evler için yıkım kakarı çıkarıldı

02 Mayıs 2016 18:22

Şırnak’ın İdil ilçesinde 16 Şubat tarihinde başlayan ve 31 Mart tarihinde kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte düzenlenen operasyonlarda hasar gören 600 evin yıkımına başlandı.

 

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, hasar tespit çalışmaları yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yıkım kararını verdi. Operasyonların yoğun olduğu Turgut Özal ile Yeni Mahallesi’nde hasar gören evlerin yıkımına başlanırken iş makinelerinin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

idilşırnaksokağa çıkma yasağıoperasyonlaryıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24