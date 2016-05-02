İdil'deki çatışmalarda hasar gören 600 evin yıkımına başlandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde 16 Şubat tarihinde başlayan ve 31 Mart tarihinde kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte düzenlenen operasyonlarda hasar gören 600 evin yıkımına başlandı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, hasar tespit çalışmaları yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yıkım kararını verdi. Operasyonların yoğun olduğu Turgut Özal ile Yeni Mahallesi’nde hasar gören evlerin yıkımına başlanırken iş makinelerinin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.