İdil Kültür Merkezi'ne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne sabaha karşı operasyon düzenledi. Polis 9 kişiyi gözaltın aldı.

DHKP-C’ye yapılan operasyonlar da 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde doğrultusun polis İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Kapılar kırılarak girilen binada S.G., R.A., B.Y., C.T., B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, B.Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", B.I.'nin ise "Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından arandığı belirlendi.

Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.