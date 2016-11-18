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İdil Kültür Merkezi basıldı; Grup Yorum üyeleri gözaltında

Avukat Yaparak Türkmen, merkez içinde tadilat yapan polislerin de gözaltına alındığını duyurdu

18 Kasım 2016 23:27

Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi polis ekipleri tarafından basıldı. Altı Grup Yorum üyelesi ve merkez çalışanları gözaltına alındı.


Tadilat yapan işçiler de gözaltında 


Birgün'de yer alan habere göre, Okmeydanı’nda faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezini basan polislerin 8 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi.

Avukat Yaparak Türkmen, çok sayıda akrep tipi araç ve TOMA ile Okmeydanı’na gelen polislerin, hiçbir gerekçe sınmadan İdil Kültür Merkezini bastıklarını belirti. Aralarında Grup Yorum sanatçıları İnan Altın, Sema Altın, Ali Aracı aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına alan polislerin, merkez içinde tadilat yapan işçileri de gözaltına aldığına dikkat çekti. İdil Kültür Merkezinin darmadağın eden polislerin, bu keyfi uygulamaya karşı çıkan mahalle halkını da gaza boğduğunu aktardı.

Polis kapıya mühür vurdu

 

Polisin kültür merkezini dağıtarak kapıya mühür vurduğunu fakat mahalle sakinlerinin mühürü sökerek desteğe gittiğini aktaran Aslan, “İdil Kültür Merkezi bir dernek değil, kültür merkezi. Kültür merkezinin farklı bir prosedürü var. Buna rağmen fütursuzca her tarafı kuşatıp girmişler ve içeridekileri gözaltına almışlar” dedi.

Aslan, gözaltına alınanları Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğünü ekledi. 

 

Grup Yorum kırılan enstrümanlarıyla klip çekmişti: Haklıyız kazanacağız!

 

 

 

 

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