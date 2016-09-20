İdil Belediyesi eş başkanları görevden uzaklaştırıldı!

İdil Belediyesi eş başkanları Mehmet Muhdi Aslan ve tutuklu bulunan Nevin Girasun, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Görevden alınmaları talebiyle Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay'ın imzasıyla sunulan dilekçenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylanmasıyla eşbaşkanlar görevden alındı.

Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay tarafından hazırlanan dilekçede şu ifadeler yer aldı.

"İdil Belediyesi'ne ait iş makinesi ve diğer araçların personeli ile birlikte terör amaçlı eylemlerde kullanılmasına izin verilmesi ve görevin kötüye kullanılması iddiası nedeniyle İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan hakkında İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve halen devam eden iki aylık hazırlık soruşturması ve İdil Belediyesi Meclis Üyesi Nevin Girasun hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla başlatılan hazırlık soruşturması nedeniyle, soruşturmanın selameti açısından İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan ve Belediye Meclis Üyesi Nevin Girasun hakkında görevden uzaklaştırma teklif edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Anayasanın 127. maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 belediye kanununun maddesi gereğince İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan ve Belediye Meclis Üyesi Nevin Girasun'un geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarını müsaadenizle arz ederim."

Eş başkanların görevlerinden alınması, kayyım atanan diğer 24 DBP'li belediye gibi İdil Belediyesi'ne de kayyım atama hazırlığı olarak yorumlandı.