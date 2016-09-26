İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan tutuklandı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında görevden uzaklaştırılan Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Muhdi Aslan 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
OHAL kararnamesiyle 28 belediyeye kayyım atanmış, kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirilmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün gözaltına alınan İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından düngece adliyeye çıkarıldı. Aslan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Aslan, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.