T24 LogoT24 Logo
Gündem

İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan tutuklandı

OHAL kararnamesiyle 28 belediyeye kayyım atanmıştı

26 Eylül 2016 15:38

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında görevden uzaklaştırılan Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Muhdi Aslan 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

OHAL kararnamesiyle 28 belediyeye kayyım atanmış, kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün gözaltına alınan İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından düngece adliyeye çıkarıldı. Aslan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle  nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Aslan, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. 

 

ETİKETLER

İdil Belediye BaşkanıtutuklandıOHALKHK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24