İdil Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK\'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üsteğmen M.Ş., sağlık raporu alındıktan sonra, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep\'e götürüldü.