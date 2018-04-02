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İdil Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-  ŞIRNAK'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M

02 Nisan 2018 15:16

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-  ŞIRNAK\'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üsteğmen M.Ş., sağlık raporu alındıktan sonra, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep\'e götürüldü. 

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