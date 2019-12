-IDEF 2011 MAYISTA TÜYAP'TA ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından iki yılda bir düzenlenen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının 10'uncusu, 10-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara, 50'yi aşkın ülkeden 500'ün üzerinde firmanın katılımı bekleniyor. TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tümgeneral Fikri Gönültaş, soru üzerine, şu ana kadar katılım için rezervasyon yaptıran firmalar arasında İsrailli şirketlerin bulunmadığını ifade etti ve ''Ama müracaat ettiği zaman her zaman olabilir'' dedi. IDEF 2011'in tanıtımı amacıyla Sheraton Oteli'nde basın toplantısı düzenlendi. Gönültaş burada yaptığı konuşmada, IDEF fuarlarının Milli Savunma Bakanlığının himaye ve desteğinde gerçekleştirildiğini belirterek, Bakan'a ve vakıf personeline teşekkür etti. Vakfın 1993'ten bu yana 9 IDEF fuarını başarıyla düzenlediğini, katılımcı ve ziyaretçi sayısının yıllar itibarıyla artış gösterdiğini anlatan Gönültaş, IDEF fuarlarının bölgesinde en büyük, dünyada da ilk 5 fuar arasında yer aldığını belirtti. Gönültaş, fuarın Türkiye için önemli bir tanıtım ve pazar merkezi haline geldiğini belirterek, IDEF 2009'a 45 ülkeden 283'ü yabancı, 180'i yerli toplam 463 firmanın katıldığını, IDEF 2011'e katılım için halihazırda sözleşme imzalayan veya rezervasyon yaptıran ülke ve firma sayıları dikkate alındığında, fuarda yer alacak ülkenin 50'yi, firma sayısının da 500'ü aşmasının beklendiğini kaydetti. -''122 ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARININ DAVETİ PLANLANIYOR''- Fikri Gönültaş, bu fuarda, özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyenin görülebilmesi açısından milli ve özgün tasarımlarla gerçekleştirilen yeni savunma sanayii ürünlerinin sergileneceğini ifade etti. Gönültaş, fuar kapsamında en önemli faaliyetlerden birinin de ''görüşmeler'' olduğunu kaydederek, bu fuar döneminde de Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının karar verici ve tedarikten sorumlu birimleri için ''görüşme ofisleri'' oluşturulacağını söyledi. IDEF fuarlarının geçmişte ulaştığı başarı seviyesinin, IDEF 2011'de daha da artacağına inandıklarını ifade eden Gönültaş, 122 ülke savunma bakanları ile 12 uluslararası kuruluşun tedarikten sorumlu makamlarının fuara davet edilmesinin planlandığını söyledi. -''EN AZ 4 MİLYON 250 BİN DOLAR GELİR PLANLANIYOR''- Konuşmanın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ile Gönültaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayar burada basın mensuplarına bilgi verirken, bölgedeki hatta dünyadaki savunma fuarları içinde IDEF'in çok öncelikli bir yer kazandığını ifade ederek, IDEF 2009'un yabancı resmi heyetler bakımından en fazla katılım gösterilen fuarlar arasında yer aldığına dikkati çekti ve 2011'de de bunun devamını beklediklerini söyledi. Daha sonra Gönültaş, ''Şu ana kadar rezervasyon yaptıran ülkeler arasında İsrail var mı?'' sorusu üzerine ''İsrail ile ilgili, tabii bunu Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri ile koordineli olarak, bu daveti bizzat Milli Savunma Bakanımız yapıyor, daha da zaman da var. Şu anda tüm ülkelerin davetleriyle ilgili her iki bakanlık karar veriyor. Daha sonra Milli Savunma Bakanımız davet ediyor'' karşılığını verdi. Şirket bazında bilgi istenmesi üzerine de Gönültaş ''Şu ana kadar (İsrail'den) şirket katılımı yok ama müracaat ettiği zaman her zaman olabilir'' dedi. Daha önceki fuarlarının nisanda düzenlendiğine işaret edilerek, ''Bu yıl mayısta olmasının özel bir nedeni var mı? Örneğin 2009'daki IDEF fuarına İsrail, dini bayramı nedeniyle katılamamıştı, tarih tespitinde bu göze alındı mı?'' sorusunu da Gönültaş, ''Hayır, ihale yapılırken hiçbir ülkenin dini ve milli bayramları dikkate alınmıyor. Sadece tarihi biz tespit ediyoruz, ihaleyi de ona göre yapıyoruz'' diye yanıtladı. Gönültaş başka bir soruyu yanıtlarken, 2011 IDEF'e ilk kez katılacak ülke sayısının 12 olduğunu belirtti. Fuardan beklenen ekonomik getirinin sorulması üzerine de Gönültaş, 2009 IDEF'te 4 milyon 500 bin dolar elde edildiğini, 2011 IDEF'te de en az 4 milyon 250 bin dolar elde edilmesinin planlandığını söyledi. Gönültaş, bunun asgari bir gelir olduğuna vurgu yaparak, daha fazla yer satışına ve diğer gelirlere bağlı rakamın artabileceğini belirtti ve bu fuarda ülke ve savunma sanayiinin tanıtımının birinci öncelik olduğunu kaydetti. Gönültaş, 2009 IDEF'in de İstanbul'da düzenlendiğine işaret edilerek, İstanbul'un fuarın merkezi haline mi geldiğinin sorulması üzerine, böyle bir karar bulunmadığını, ihale sürecinin gerçekleştirildiğini belirterek, Ankara'da uygun fuar ortamı bulunması halinde Ankara'da da düzenlenebileceğini söyledi. Basın toplantısının ardından resepsiyon düzenlendi.