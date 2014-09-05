T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İD'e karşı birlik olma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, NATO üyelerine İslam Devleti örgütüyle mücadelede ittifak kurma çağrısı yaptı.

05 Eylül 2014 16:38


John Kerry, Galler'in Newport kentindeki NATO Zirvesi'nde cuma günü yaptığı konuşmada, aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 NATO üyesine ittifak kurma çağrısı yaptı.

Kerry, NATO Zirvesi kapsamında görüşen dışişleri ve savunma bakanlarına yaptığı çağrıda, İslam Devleti örgütünün ilerleyişini durduracak bir taktikle saldırılması gerektiğine dikkat çekti. Görüşmede, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Türkiye, Polonya, Kanada ve Avustralya yer aldı.

John Kerry, kurulacak ittifakın yanı sıra Irak ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ülkeye kara birlikleri gönderilmeyecek. Üye ülkeler bu konuda görüş birliği içinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry NATO üyelerine, eylül ayı içinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına kadar İslam Devleti örgütüne karşı mücadelede ortak bir plan hazırlanması gerektiğini ifade etti.

ABD haftalardır Irak'ta hava saldırıları düzenliyor. Operasyonun genişletilip, Suriye'ye de kaydırılması üzerine tartışmalar yürütülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry NATODevletiKerry Galler NewportNATO ZirvesiAlmanyaNATOAlmanya FransaDanimarka Türkiye Polonya KanadaAvustralyaKerryIrakDışişleri Bakanı Kerry NATOBirleşmiş Milletler Genel KurulSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24