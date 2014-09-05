İD'e karşı birlik olma çağrısı



John Kerry, Galler'in Newport kentindeki NATO Zirvesi'nde cuma günü yaptığı konuşmada, aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 NATO üyesine ittifak kurma çağrısı yaptı.

Kerry, NATO Zirvesi kapsamında görüşen dışişleri ve savunma bakanlarına yaptığı çağrıda, İslam Devleti örgütünün ilerleyişini durduracak bir taktikle saldırılması gerektiğine dikkat çekti. Görüşmede, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Türkiye, Polonya, Kanada ve Avustralya yer aldı.

John Kerry, kurulacak ittifakın yanı sıra Irak ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ülkeye kara birlikleri gönderilmeyecek. Üye ülkeler bu konuda görüş birliği içinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry NATO üyelerine, eylül ayı içinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına kadar İslam Devleti örgütüne karşı mücadelede ortak bir plan hazırlanması gerektiğini ifade etti.

ABD haftalardır Irak'ta hava saldırıları düzenliyor. Operasyonun genişletilip, Suriye'ye de kaydırılması üzerine tartışmalar yürütülüyor.