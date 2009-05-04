İddiaya göre Öcalan ameliyat oldu

Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin iddiasına göre Abdullah Öcalan İmralı'da gizlice ameliyat edildi.





Bursa Hakimiyet Gazetesi'nden Ersel Peker'in iddiasına göre, Abdullah Öcalan, başında oluşan üç ayrı şişlik nedeniyle tedavi talebinde bulunduğu ve tahlillerin ardından Bursa'dan gizli olarak adaya gönderilen 6 uzman hekim tarafından ameliyat edildi. Kamuoyundan gizli tutulan operasyonun başarılı geçtiği ve Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Ameliyat sırasında, Öcalan'ın sağ kalp kapakçığındaki geçmişe dayalı sorunun ekipte yer alan kardiyolog hekimlerce kontrol edildiği de belirtildi.