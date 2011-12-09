-İddianameden: Yıldırım Peker'e para aktardı İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in Fenerbahçe takımında hiç oynamadığı, buna rağmen Fenerbahçe Kulübü tarafından Olgun Peker'e, imzalanan bir sözleşmeyle bağlantılı olarak Gökdeniz Karadeniz transferi karşılığında 100 bin dolar ödeme yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, şüpheli Olgun Peker tarafından bazı futbolcuların tehdit edildikleri ve zorla senet imzalatıldığı yönünde gelen ihbara istinaden, Peker'in sahibi olduğu Refleks Menajerlik şirketinde arama yapıldığı anlatıldı. Aramada, Gökdeniz Karadeniz'in 2004-2005 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübüne transferiyle ilgili olarak şüpheli Olgun Peker ve şüpheli Aziz Yıldırım arasında imzalanan bir transfer sözleşmesi, birçok spor kulübünden Refleks Menajerlik şirketine yapılan ödemeleri gösteren belgeler ile bazı futbolcuların imzaladığı senetlerin ele geçirildiği, bu arama sonucunda Peker'in yetkisiz olarak menajerlik faaliyeti yürütüp yüksek miktarlarda kazanç temin ettiği, ayrıca Aziz Yıldırım ile ilişki içerisinde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Kabul edilen iddianamede, ''9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili olarak şahısların kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a Fenerbahçe yöneticileri haricinde de bazı kişilerin ulaştığına, maçı kazanması halinde kendisine yüksek meblağda para ödeneceğine, ancak bu girişimlerin engellendiğine dair mevzuların geçtiği görülmüştür'' ifadelerine yer verildi. Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasının, Trabzonspor Kulübünün şampiyon olabilmesi için de son derece önemli olduğu göz önüne alınarak, bazı Trabzonsporlu yöneticilerin de şike faaliyetleri içerisinde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden, Trabzonsporlu yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde şike faaliyeti yürüttükleri şüphesi üzerine soruşturmanın genişletildiği, 24 Nisan 2011 tarihinde Bucaspor-Fenerbahçe maçının oynandığı, maçta Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak tarafından Fenerbahçe lehine olacak şekilde şike amaçlı bazı faaliyetlerin yürütüldüğü, Bucasporlu futbolcular Onur Tuncer ve Musa Aydın'a ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. 11 Mayıs 2011 günü oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş kupa finali maçı için Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in, Turanlı aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın'a ulaşarak şike yapabileceklerinin değerlendirildiği ve şüpheliler hakkında iletişimin tespiti çalışmalarına başlandığı anlatıldı. -Operasyon bir gün önceye alındı- İddianamede, 22 Mayıs 2011 tarihinde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla ligin sona erdiği, şüphelilere yönelik operasyon kararı alınmasında yurt dışında bulunan şüpheli Olgun Peker'in dönüşünün beklendiği, ayrıca suç örgütünün tüm yönleriyle deşifre edilebilmesi, lig bitiminden sonra şike faaliyetlerinin başarıya ulaşması nedeniyle başta şüpheliler Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı olmak üzere futbolcularla birebir irtibat kuran ve şike faaliyetlerinde etkin olan örgüt elemanlarına yapılacağı anlaşılan ödemelerin ve şahıslar arasındaki örgütsel ilişkinin deşifresi için de şüphelilere yönelik operasyonun bekletildiği, sürecin yakından takip edildiği, şüpheli Abdullah Başak'a şike faaliyetleri karşılığında İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından 4 Haziran 2011 günü bir araç satın alındığı, aracın, örgüt bağlantısının deşifre olmaması için üçüncü bir şahıs adına tescil ettirildiği belirtildi. Şüpheli Olgun Peker'in yurt dışından dönüşü sonrasında operasyon için çalışmalara başlandığı, gerekli hazırlıkların yapıldığı ve operasyon kararı alındığı anlatılan iddianamede, yapılan teknik takip çalışmalarında, şüpheliler Aziz Yıldırım ve Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun haklarında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olabileceklerinin değerlendirildiği ve soruşturmanın bu yönde genişletildiği, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdem Gökşen'in soruşturma hakkında yakın arkadaşı Şevki Mustafa Çetinkaya ile üstü örtülü konuşmalar yaptığı, bu durumun da Mosturoğlu'na iletilmesi sonrasında Yıldırım ile toplantı yaptıkları ve durumdan şüphelendiklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli Şekip Mosturoğlu'nun bilgiyi teyit etmek amacıyla polis memuru Erdem Gökşen'e ulaştığı ve bu yaşanan gelişmeler sonrasında operasyonun bir gün öne alınarak gerçekleştirildiği belirtildi. -Şüpheli Olgun Peker'in faaliyetleri- İddianamede, şüpheli Olgun Peker ve Ömer Ülkü'nün Giresunspor'u kontrollerinde tutmak amacıyla aşırı çaba sarf ettikleri, alacakları olduğu için kulübü federasyona şikayet eden futbolcular üzerinde baskı oluşturarak alacaklarından vazgeçirmeye çalıştıkları, bu alacaklar nedeniyle federasyon tarafından transfer tahtası kapatılan Giresunspor kulübünün transfer tahtasını açarak bazı transferler yapabilme ve bu amaçla küme düşmesini önleme adına federasyon nezdinde yoğun çaba harcadıkları ifade edildi. İddianamede, şüpheli Olgun Peker'in yetkisiz bir şekilde futbolcu menajerliği yaparak usulsüz kazanç sağladığı ve bu kazancı örgütsel faaliyetlerde kullandığı, bazı spor kulüplerinin de bu duruma göz yumarak, onunla birlikte hareket ettikleri ve sözleşmeler yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, futbolcu Fatih Tekke'nin önce Beşiktaş Spor Kulübüne, ardından bu kulüpten Ankaragücü Spor Kulübüne, Ali Turan'ın, önce Galatasaray Spor Kulübüne, bu kulüpten de Antalyaspora, Gökdeniz Karadeniz'in Fenerbahçe Spor Kulübüne, Hakan Arıkan'ın Beşiktaş Spor Kulübüne transferlerine ilişkin, şüpheli Olgun Peker'in işlemler yaptığı belirtilerek, bununla ilgili kulüp yöneticileri ve teknik direktörleriyle telefon görüşmelerine yer verildi. -''Futbol Temsilciliği'' sınavı Kamuoyunda menajerlik olarak adlandırılan ''Futbolcu Temsilciliği'' sınavının nasıl yapıldığına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, şüpheli Olgun Peker'in söz konusu sınavı kazanmasından şüphelenen TFF'nin sınavda soruların sızdırıldığı ve kopya çekildiğini anladıkları belirtiliyor. Sınav sorularını şüpheli Peker'e, TFF görevlisi Haldun Şenman'ın para karşılığı verdiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Olgun Peker'in sınava girmek için sahte lise diploması da aldığı ifade ediliyor. Şüpheliler Olgun Peker ve Haldun Şenman'ın haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, söz konusu sınava giren ve şüphelilerle hareket eden Özden Aslan'ın ifadesinde ise sınav sorularını TFF görevlisi şüpheli Haldun Şenman'dan sınavdan birkaç gün önce aldığını, ancak karşılığında para vermediğini söylediği ifade edildi. -Sedat Peker'i finanse ettiği iddiası Şüpheli Olgun Peker'in, Sedat Peker ile yakınlığını ve şahsın futbol camiası içerisindeki temsilcisi görünümünün getirdiği avantajı da kullanarak yetkisiz menajerlik faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu suretle haksız şekilde yüksek meblağlarda kazanç elde ettiği hatırlatılan iddianamede, şüpheli Olgun Peker'in bu kazançla cezaevinde bulunan Sedat Peker'i finanse ettiği, düzenli aralıklarla para gönderdiği, dışarıdaki işlerini yürüttüğü, şahsın ismini de kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Olgun Peker'le eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Sami Dinç, Talat Emre Koçak ve Haldun Şenman'ın, şüpheli Olgun Peker'in kimliğini, kişiliğini, geçmişini, örgütsel faaliyetlerini bilerek kendisine yardım etmeleri, her üç şüphelinin de Olgun Peker'in ismi, gücü, çevresi ve kurduğu ilişkilerden sağladığı nüfuzdan yararlanmak amacıyla hareket etmeleri nedeniyle eylemlerinin, aynı zamanda, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturduğu kaydedildi.