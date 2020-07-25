İddianameden: Parkta bıçakladığı Zeynep'i eve getirmiş, bıçağı kırılınca yenisini alıp bıçaklamaya devam etmiş

Zeynep Şenpınar’ın boksör sevgilisi Selim Kemaloğlu tarafından nasıl canice öldürüldüğü iddianamede anlatıldı. Kemaloğlu, kendisinden kaçan Zeynep’i parkta yakalayıp bıçaklayarak eve geri getirmiş. Bıçağın kırılması üzerine mutfaktan yenisini alarak bıçaklamaya devam etmiş.

Zeynep Şenpınar’ın 24 Mayıs’ta Muğla’da öldürülmesine dair iddianamede kan donduran detaylar yer aldı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianameye göre daha önce üç ayrı ‘kasten yaralama’ suçundan sabıkalı olan fail Selim Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar’ı ilk kez ocak ayında darp etti. Şenpınar şikâyetçi oldu ancak daha sonra şikâyetini geri alınca soruşturma kapandı. Zeynep’in arkadaşlarının ifadesine göre, Kemaloğlu daha sonra da Şenpınar’ı darp etmeye devam etti. Ama Şenpınar korktuğu için şikâyetçi olamadı.

Cinayet günü 24 Mayıs’ta katil Kemaloğlu, 112’yi arayarak ‘Ölü var’ dedi ve ambulans istedi. Katil konuştuğu sırada arkada inleme ve hırıltıların duyulduğu Zeynep’in bu sırada hayatta olduğu anlaşıldı. 112 ekipleri kapının kilitli olması sebebiyle polis eşliğinde camı kırarak eve girdi. Kemaloğlu ekipleri görünce Zeynep’in göğsündeki bıçağı çıkarıp sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü.

Yaralı olan Kemaloğlu kendinden geçince ekipler içeriye girebildi. 07.04’te eve gelen ekipler, 07.29’da ancak müdahale edebildi. Ancak Zeynep hayatını kaybetti. Katilin 37 yerinden bıçaklanan Zeynep’in kıyafeti ve çamaşırlarını da değiştirdiği belirlendi.

Kamera görüntülerine göre Zeynep evden çıkıp parka doğru kaçtı. Bu sırada düştü. Arkasından koşan Kemaloğlu, Zeynep’i parkta yakaladı ve bıçaklayarak eve soktu. Kapı girişinde bıçak kırıldı. Mutfaktan başka bir bıçak alarak bıçaklamaya devam etti. Daha sonra da kendisini bıçakladı.

Zeynep’i canice öldüren Kemaloğlu’nun ilk duruşması 8 Ekim’de görülecek.