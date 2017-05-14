İddianameden: IŞİD, HDP’li dört vekili infaz etmeyi planladı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve bir IŞİD’li teröristin ifadelerinin yer aldığı iddianameye göre, radikal İslamcı terör örgütü dört HDP milletvekilini öldürtmek için çalışma yapmış.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda gerçekleştirdiği katliamın ardından Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama dosyasına Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nden gönderilen bir iddianame daha eklendi. O iddianamede yer alan bilgi notunda ise IŞİD’in Türkiye’ye yönelik çeşitli eylem planları yer aldı.

Bu planlar arasında HDP’li milletvekillerine yönelik saldırı hazırlığı dikkat çekti. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan savcılığa gönderilen bilgi notuna göre, IŞİD mensupları, Türkiye’de eylem arayışına girdi ve HDP milletvekillerini hedefine aldı.

Bilgi notunda, Suriye’den Türkiye’ye geçen beş IŞİD mensubu tarafından eylemlerin planlandığı, bu militanların birbirlerinden bağımsız hareket ettikleri belirtildi. İlk eylemlerin HDP bürolarına yönelik yapılması ve eylemler için Kürt nüfusun yoğun olarak yaşamadığı illerin seçilmesi planlandı.

TBMM tatildeyken saldıracaklardı

IŞİD’in HDP’ye yönelik ikinci saldırı planında ise HDP milletvekillerine suikast hazırlığı yer aldı. IŞİD’in isimleri açıklanmayan dört milletvekilini “canlarını yaktığı” için öldürmeyi kararlaştırdığı bildirilen nota göre, TBMM tatildeyken dört milletvekilinin ev adresleri tespit edilecek ve "uygun bir zamanda" bu isimler öldürülecekti.

7 Haziran sonrası da hedefe alındı

5 Haziran’da HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği seçim mitingine saldıran IŞİD’in bu partiye yönelik bir diğer saldırı hazırlığının da 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimi'nin sonrası için yapıldığı öğrenildi. Emniyet, bu konu hakkında hazırladığı bilgi notunda, 7 Haziran 2015 tarihli seçimde HDP’nin barajı geçemeyeceğinin düşünüldüğünü, IŞİD mensuplarının da bu gelişmenin ardından yapılacak olası gösterileri saldırı hedefi olarak belirlediği belirtildi.

Emniyetin İstihbarat Müdürlüğü’nden TEM Şube Müdürlüğü’ne gönderilen bir bilgi notunda, daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk da hedef olmuştu.

"Bizim açımızdan şaşırtıcı değil"

IŞİD’in HDP’li milletvekillerine yönelik saldırı girişimlerinin ilk olmadığını söyleyen Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, BirGün’e konuştu. HDP’nin daha önce Adana ve Mersin İl binaları ile 5 Haziran 2015’teki mitinginin bombalı saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Yıldırım, “HDP’nin demokratik seçimlerle geriletilemeyeceği öğrenildikten sonra bu türden saldırıların hedefi olduk. Milletvekillerimizin evlerinde öldürülmek istenmesi de şaşırtıcı değil. IŞİD milletvekillerimizi evlerinde öldüremedi ama başka bir zihniyet aynı milletvekillerimizi cezaevine gönderdi. Bunlar HDP’yi geriletmek için yapılmış sistematik saldırılardır” dedi.