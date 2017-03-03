İddianameden: IŞİD Ankara'da okullar açtı, çocuklara karne dağıttı

IŞİD'in Ankara yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianameye göre örgüt Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk ilçelerinde militan yetiştirmek için yasadışı "okul" açtı. IŞİD'in burada eğitim gören çocuklara karne dağıttığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında örgüt üyeliğinden ceza isteyen savcılığın, zanlıları "yasadışı eğitim kurumu açmakla" suçlayamadığı belirtildi. Çünkü, söz konusu eylemin suç olmaktan çıkarıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD’in başkent yapılanmasına ilişkin, arasında örgütün Ankara emiri Ebu Eslem kod adlı Ahmet Doğan’ın bulunduğu 20 kişiye dava açtı. Hazırlanan iddianameyle örgütün Ankara’nın Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk ilçelerinde militan yetiştirmek için yasadışı “okul” açtığı, burada eğitim gören çocuklara karne dağıttığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında örgüt üyeliğinden ceza isteyen savcılık, zanlıları "yasadışı eğitim kurumu açmakla" suçlayamadı. Çünkü iktidar, söz konusu eylemi suç olmaktan çıkarmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı Ender Coşkun, 20 şüpheli hakkında örgüt üyeliğinden ceza istedi. İddianame, IŞİD’in başkentte yasadışı okul açarak, kendi ideolojisi doğrultusunda öğrenci yetiştirdiğini ortaya koydu.

İddianameye de yer alan bilgilere göre polis, düzenlediği operasyonda örgütün Çubuk hücresini çökertti. 'Çubuk emiri' Ümit Yaşar, ifadesinde "askerlik yaptığını ancak yaptığı askerliğin Allah için değil bayrak, toprak, ırkçılık ve Atatürkçülük için yapıldığını" savunarak, "Bu nedenle tekrar askerlik yapmam istenirse, yapmayacağım. İmkân verilse bu düzeni değiştirip Allah’ın kurallarının geçerli olduğu şeriatla yönetilen bir düzen kurmak istiyorum" dedi.

İddianameye göre Sincan’ın Törekent Mahallesi 268. Sokak No.41 sayılı adreste mescit adı altında örgütsel faaliyetlerin bulunulduğu yere operasyon düzenlendi. Aramada dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen dokümanların incelenmesinde 7 adet mavi ve pembe renklerde üzerilerinde Arapça yazılar bulundu ve IŞİD’in bayrağı kapak kısmında yer aldı. Burada Zafer Çelik adına düzenlenmiş su faturaları bulununca, polis bu şüphelinin Sincan’daki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde, IŞİD’e ait örgütsel dokümanların yanı sırada, Ankara’da faaliyet gösterdikleri grubun militan yetiştirmek amacıyla dini eğitim verdikleri çocuklara yönelik hazırlanan başarı belgeleri (öğrenci karnesi), terör örgütü mensupları tarafından örgütsel yaşantıları doğrultusunda hazırlandığı değerlendirilen Arapça yazılı düğün davetiyesi bulundu. Sincan’daki operasyonda gözaltına alınan Ramazan Ergün’ün evinden IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'a ait "Kurani Mücahede" ve "Tebbet Suresi'nin gölgesinde cihad dersleri" adlı iki kitap bulundu.

IŞİD’in en önemli yasadışı eğitim kurumu ise Altındağ’ın Kale Mahallesi, Ulucanlar Caddesi, Yavaşlar İş Hanı’nda olduğu belirlendi. İddianameye göre buraya yapılan operasyonda 4. katta bulunan ve bayan mescidi olarak adlandırılan yerde, eğitim amacıyla bulunduğu düşünülen 27 çocuk bulundu.

Burada yapılan aramalarda 25 adet "Selefin Ahlakı", 4 tane üzerinde El Kaide lideri Usame bin Ladin’in fotoğrafının bulunduğu Cihad Menhecine adlı kitap, 10 adet yasaklı "Şehadet Yolunda Cihad Erleri" adlı kitap, 6 adet "Kayıp Minare Dr. Abdullah Azzam" kitabı, 1 adet Ebu Hanzala CD’si ele geçirildi. Ayrıca 15 adet pembe ve mavi renkli, üzerinde IŞİD’in bayrağının ve simgelerinin bulunduğu karne ele geçirildi.