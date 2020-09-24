İddianame hazırlandı: Eşi eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürme planı yaptığı iddia edilen Yağmur Aşık yargılanacak

Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen ve boşanma aşamasında olan Emre- Yağmur Aşık çifti ile ilgili skandal bir olay yaşandı. Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve sevgilisi olduğu belirtilen cezaevi firarisi Erdi Sungur ile planlar yaptığı ileri sürülen Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Yağmur Aşık ve Erdi Sungur kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan Erdi Sungur ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, Erdi Sungur'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtildi. Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği anlatıldı.

Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada Yağmur Aşık'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi.

Yakalanınca planladıkları eylemleri teşebbüs aşamasına kaldı

Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtildi. Ancak İlyas'ın Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Savcılık, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheliler Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.