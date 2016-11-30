İddianame: Erdoğan'a suikast planı 8 Temmuz’da Gülen'in onayıyla yapıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili iddianameye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaçırma ve suikast planı, darbeden bir hafta önce 8 Temmuz’da, Ankara’daki bir villada yapılan toplantıda yapıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 47 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan 211 sayfalık iddianamede yer alan bilgiler özetle şöyle:

Barbaros ve Kartal kodu

Erdoğan’ı kaçırma ve suikast için MAK, Özel Kuvvetler ve SAT’a bağlı 3 ekip görevlendirildi. Telsiz iletişiminde Özel Kuvvetler ve SAT ekibi ‘Barbaros’, MAK ekibi ise ‘Kartal’ kodunu kullandı. Ekip, 15 Temmuz’da saat 20.00’de Atatürk Havalimanı askeri portunda bir araya geldi ve sonra Çiğli Ana Jet Üssü’ne geçti.

İddianamede, darbeci Şükrü Seymen’in (özel kuvvetlerden sorumlu binbaşı) Cumhurbaşkanı’nın tatil modunda olduğunu ve yanında 3-4 kişilik koruma ekibi bulunduğunu söylediği, bunun üzerine operasyona başlandığı belirtildi.

Darbeci askerlerin nakli 3 helikopterle sağlandı. ‘Cougar’ tipi olan ikisi, İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na, Sikorsky olan ise İstanbul 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na aitti.

Erdoğan’ı almaya giden şüpheliler, havaya ateş etti ve Grand Yazıcı Club Turban Oteli’ni aramaya başladı. Yolda karşılaştıkları tanık Atilla Barbaros Teoman’a hakaret içerikli sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı villayı sordular. Saat 03.30 civarında otel bahçesine girip, villayı aramaya başladılar. Darbeciler, korumaların “Silahlarınızı bırakın teslim olun” çağrılarına ateşle karşılık verdiler. Korumaların bazıları yaralandı.

Polislere darp ve kelepçe

İddianameye göre, darbeci Şükrü Seymen içerdeki polislerin silahsız olarak dışarı çıkmasını, aksi halde odaya roket atacağını söyledi. Darbeci İsmail Yiğit ise odanın penceresinin önünde el bombası patlattı. Silahlarını bırakarak çıkan koruma polisleri yere yatırılarak Cumhurbaşkanı’nın nerede olduğu soruldu. Korumalar, Erdoğan’ın yaklaşık bir saat önce otelden ayrıldığını söyledi. Zekeriya Kuzu, (‘Paşa’ lakaplı darbeci) polislere, “Cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yeni başlıyor, inlerimize girecektiniz, biz sizin ininize girdik’ dedi ve hakaret etti. Darbeciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini öğrenmek için polislerin kafalarına botlarla bastı, silahla ateş açıp darp etti, polislerin silah, telsiz, kimlik ve paralarını alarak, ellerine plastik kelepçeler taktı.

Helikopterle ateş açtılar

Erdoğan’ın otelden ayrıldığını öğrenen darbeciler, suikastı planlayan Gökhan Şahin Sönmezateş’i aradı ve çekilme talimatı alınca otelden ayrıldı. Özel harekât polisleri darbecileri yakalamak için operasyon başlattı ve darbecilerle çatışmaya girdi. Darbeciler, Casa De Maris adlı otelin alt katında bir süre bekledi. Daha sonra otelin arka tarafından kaçıp otel ile sahil arasında bulunan bir eve girerek helikopterin gelmesini beklediler. Darbeciler Sikorsky tipi helikopteri gördüklerinde helikopterin de kendilerini görebilmesi için kumsala gitti. Helikopter alçalmaya başladığı sırada güvenlik güçleri de ateş etmeye başladı. Helikopter iniş yapamadı ve şüphelileri bırakıp gitti. Bunun üzerine darbeciler kendilerini almadan giden helikoptere arkadan ateş açtı.

Ormanda su aramışlar

İddianamede kumsaldan kaçarak ormanlık alana ulaşan darbecilerin, ‘görevlerinden kaynaklı uzmanlıkları’ sayesinde kaçmayı başardıkları, takip edilmelerini önlemek amacıyla bataryalı cep telefonlarını kırdıkları, uzun namlulu silahları ile ağırlık yapan malzemelerini bıraktıkları, şüphelilerden Serkan Elçi, Yakup Özcan ve Ekrem Benli’nin ana gruptan ayrılarak su aramaya başladığı, bir arıcı kulübesinde bulduğu sivil kıyafetleri giyen şüpheli Elçi’nin yiyecek için ilçe merkezine gittiği, geri döndüğünde ise güvenlik güçlerinin şüpheliler Yakup Özcan ve Ekrem Benli’yi sığındıkları kulübe civarında yakaladıklarını görmesi üzerine Denizli’ye kaçtığı, diğer şüphelilerin ise 2 gruba ayrılarak farklı alanlara doğru kaçtığı” anlatıldı.

"Onay verdi" iddiası

İddianameye göre darbeci generallerle sivil imamlar 8 Temmuz’da Ankara’da bir villadaki toplantıda, Erdoğan’ı kaçırma ve suikast planını yaptı. Darbenin ayrıntılarının konuşulduğu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu yerden alınarak Akıncı Üssü’ne götürülmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan’ı kaçırma görevi, toplantıya katılan Genelkurmay Hedef Analiz Yönetim Başkanı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’e verildi. Plan, Fetullah Gülen’e gönderildi ve onayı alındı.