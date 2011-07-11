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Spor

İDDİANAME BEKLENECEK İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 22:14

-İDDİANAME BEKLENECEK İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig'in planlandığı şekliyle devam edeceğini, şike iddialarına yönelik disiplin soruşturmasını Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesini hazırlayıp mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatacaklarını açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileriyle İstinye'deki binasında bir araya gelmesinin ardından gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Aydınlar, ligin planlandığı şekliyle devam edeceğini belirtirken, takımların Avrupa kupalarındaki durumlarıyla ilgili olarak, ligin tescil edildiği şekilde UEFA'ya bildirildiğini açıkladı. Aydınlar, soruşturması devam eden şike iddialarıyla ilgili olarak da ''TFF'nin elinde herhangi bir delil ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir işlem başlatılamamaktadır. Bu konudaki disiplin soruşturması Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesini hazırlayıp, mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatılacaktır'' dedi.

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