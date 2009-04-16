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‘İddialarını ispat edemezse müfteri ilan edeceğiz’

Yozgat Şefaatli AKP İlçe Teşkilatı, Deniz Feneri ve YİMPAŞ'la ilgilerinin bulunmadığını belirterek CHP'li Kart'a sert tepki gösterdi.

16 Nisan 2009 03:00

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yozgat Şefaatli AKP İlçe Teşkilatı hakkında, ``Deniz Feneri ve YİMPAŞ yapılanması içinde, kayıt dışı ve illegal yollardan AKP'ye para aktarıldığına dair bulgular var'' şeklindeki açıklamalırına sert yanıt geldi.

AKP Şefaatli İlçe Başkanı Mustafa Turan Çetin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kart'ın bu iddiasının asılsız olduğu, ispatlayamaması halinde kendisinin müfteri ilan edileceği ve konunun yargıya taşınacağı belirtildi.

AKP Şefaatli İlçe Başkanı Mustafa Turan Çetin yaptığı yazılı açıklama ile Milletvekili Kart'ın bu iddialarının iftira olduğunu söyledi. İlçe teşkilatının ve yöneticilerinin Deniz Feneri ve YİMPAŞ ile hiç bir ilişkilerinin bulunmadığının belirtildiği Çetin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

``Ak Parti'nin, Ak Parti Şefaatli İlçe Teşkilatı'nın, Ak Parti Şefaatli İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle teşkilatımızın diğer yan birim, başkan ve üyelerinin, Deniz Feneri ve YİMPAŞ ile iddia edildiği gibi bir ilişkisi hiçbir zaman olmamıştır. Bunun aksini iddia; partimize, şahıslarımıza ve ilçe teşkilatımıza dönük açık ve tartışmasız bir iftiradır. Sayın Kart'ı partimize, ilçe teşkilatımıza ve şahıslarımıza yönelik bu asılsız iddiasını kamuoyu önünde ispatlamaya elindeki her tür bilgi ve belgeyi, delili hem kamuoyuna açıklamaya, hem de yargı makamlarına vermeye, bu asılsız idialarını ispata davet ediyoruz. Aksi takdirde kendisi kamuoyu önünde müfteri durumuna düşeceği gibi, biz de kendisini müfteri ilan edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz. İlçe teşkilatımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, teşkilatımıza ve şahıslarımıza dönük haksız ve hukuksuz saldırılardan dolayı sayın Atilla Kart hakkında dava açacak ve yasal yolardan hakkımızı arayacağız.''

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