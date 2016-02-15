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İddialar tescillendi; SGK, halkın kişisel verilerini 65 milyon liraya satmış

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Dataları alan firma ilaç vurgununa yöneldi

15 Şubat 2016 11:42

TBMM'de 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü dönemde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'SGK'nın halkın kişisel verilerini 65 milyon liraya özel bir firmaya sattığı' iddiası mahkeme kararıyla tescillendi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre; CHP’li Özel, SGK’nın hastaların mahrem bilgilerini sattığına ilişkin bir değerlendirmenin ardından söz alarak, “SGK bu bilgileri eski (ANAP) milletvekili Burhan İsen’in Datamed adlı firmasına sattı. İlaç Takip Sistemi’ne bir doktor ajan olarak sokuldu ve sistemdeki bilgiler çalındı. Dataları alan firma ilaç vurgununa yöneldi” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine İsen, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, Özel’in kendisini karaladığını savundu ve 50 bin TL manevi tazminat talep etti.


Tutanaklarla savundu

 

Özel, sözlerinin İsen’in kişiliğine değil, kamu kurumlarınca yapılan işlemlerin usule ve hukuka aykırılığını belirtmeye dönük olduğunu, İsen’i değil SGK nezdinde yaşanan usulsüzlüğü dile getirdiğini kaydetti. Özel, mahkemeye Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ve dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in ifadelerini, Sağlık Komisyonu tutanağını, bazı soru önergelerinin yanıtlarını ve İDM firmasından Türkiye’deki tüm eczacıların cep telefonlarına gönderilen SMS örneğini sundu. İsen’in itirazı üzerine Özel, mahkemeye SGK Sayıştay Denetim Raporu’nu da sundu. Raporda, “Genel Sağlık Sigortası (GSS) verilerinin yasal dayanağı olmadan, ücret karşılığı üçüncü kişilerle paylaşıldığı, firmanın İsen’e ait Datamed olduğu” belirtildi. 

Mahkeme, davanın reddi yönünde karar verdi. Böylece Özel'in iddiaları mahkeme tarafından tescillenmiş oldu.

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