İddia: Zarrab'ın en yakın 7 çalışanı evrakları yaktı

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın en yakın 7 çalışanının evraklarını yaktıkları iddia edildi.

Takvim gazetesinin haberine göre, Zarrab’ın İstanbul’daki şirketinde çalışan 3’ü kadın 7 kişinin sorguları devam ediyor.

Zarrab’ın en yakınında yer alan İran uyruklu Sara M., Türk uyruklu Nuray Y., Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, Mli Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu 7 kişininn Reza Zarrab’ın en yakınındaki isimler olduğu ve tüm şirket sırlarını bildikleri iddia edildi.

Zarrab’ın, ABD’deki avukatı aracılığıyla WhatsApp üzerinden el yazısı notu gönderdiği Sinem A.’nın, Zarrab’ın 3 yıl asistanlığını yaptığı belirtildi.

Zarrab’ın tüm özel ve gizli yazışmalarının Sinem A.’nın elinden geçtiği öğrenildi. Asistanın, Zarrab’ın 17-25 Aralık sonrasındaki ilişki ve yazışmalarını organize eden 'karakutusu' olduğu öne sürüldü.

Gözaltındaki bir diğer çalışan Regaip A.’nın ise Reza Zarrab’ın para trafiğini takip eden, kayıtlarını tutan “mali karakutusu” olduğu belirtildi.

Gözaltındakilerden Mustafa H.’nin, Zarrab’ın işyeri ve evlerindeki “teknik işlerinin karakutusu” olduğu ifade edildi.

Zarrab’ın 3 çalışanı hakkında, TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları yok eden, tahrip eden veya çalan...” hükmünden işlem yapılmıştı.

Bu 7 kişinin Zarrab'ın para trafiğinin en gizli ayrıntılarının yer aldığı kayıtları yok ettiği iddia edildi.