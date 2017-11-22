İddia: Zarrab'ın avukatı, CIA'ci olabilir

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın avukatı ve ABD’nin eski Adalet Bakanı Michael Mukassey’in şirketinin CIA ile bağı olduğu iddia edildi.

Aydınlık’tan Nurettin Ergün ve Yunus Soner’in haberinde; Zarrab’ın danışmanı olarak davaya 2017 yılı başında müdahil olan Debevoise ve Plimpton Hukuk Şirketi’nin CIA kuruluşu olduğu ne sürüldü.

Şirketi 1930’larda kuran Eli Whitney Debevoise, 2. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Almanya Yüksek Komiser Yardımcılığını üstleniyor. Ortağı Francis Plimpton ise 1961’den 1980’e değin ABD’nin BM heyeti üyesi.

Kuruluş parası CIA'dan

İki ortağın kurduğu Debevoise&Plimpton Şirketi’nin 1950’lerin başında CIA’dan yaklaşık 655 bin dolar ödeme aldığı, ABD basını tarafından 60’ların sonunda ortaya çıkarıldı. CIA’nın son dönemde kamuoyuna sunulan belgelerinde, Plimpton’un CIA’ya eleman tavsiyelerinde bulunduğu belgelendi.

Baba Plimpton 1961’de ABD’nin Küba’ya karşı düzenlediği Domuzlar Körfezi Çıkartması hazırlık toplantılarına katılırken, oğlu George ise yine CIA’nın Avrupalı aydınları etkilemek amacıyla kurduğu Paris Review dergisini yönetti.

İran-Contra skandalından Siemens'i ispiyonlamaya

Amerikalı Albay Oliver North’un itirafları ile ortaya çıkan İran-Contra skandalının araştırılmasına şirket en parlak yöneticilerinden birini gönderdi.

CIA’nın yasadışı silah satışları ile Nikaragua’daki gerillasını finanse etmesini soruşturan, Debevoise ve Plimton avukatı Bruce Yanett, yıllar sonra, 2006’da ABD Adalet Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine kendi hukuk şirketi bünyesinde Alman Siemens’e danışmanlık yapmaya başladı.

Alman yazar Ger Poli, Alman şirketinin Yanett’i, ABD istihbarat dünyasını iyi bildiği ve şirketi iyi savunabileceğini düşündüğü için işe aldığını söylüyor. Ancak Poli’ye göre Yanett döneminde Siemens, inanılmaz boyutta belge sızması ile karşı karşıya kaldı. Yanett’in Siemens’e tavsiye edildiği dönem ABD Adalet Bakanı ise, sonra yine şirkete ortak olacak olan Michael Mukassey.

CIA’nın koruyucu meleği Mukassey

Debevoise ve Plimpton şirketine ortak yapılan ve Yahudi Lobisi temsilcisi Rudy Guiliani ile birlikte Zarrab’a danışmanlık yapan Michael Mukassey’in biyografisi de çarpıcı.

Uzun yıllar New York’ta savcılık yapan Mukassey, 2007 yılında Bush tarafından Adalet Bakanlığı’na önerildi. Mukassey, Amerikan Kongresi’ne verdiği mülakatta CIA’nın sorgulama tekniklerini dolaylı olarak savundu. Mukassey, CIA’nın yaygın olarak kullandığı, boğma eşiğine getirecek derecede suya batırma (“Waterboardin”) yönteminin hukuk ihlali sayılamayacağını Kongre önünde ifade etti. Kongre üyeleri, Mukassey’in ABD istihbarat kurumu personelini yargı takibinde korumaya çalıştığını değerlendirdi.

Çok küçük oy farkıyla Adalet Bakanlığı onaylanan Mukassey, bakanlık döneminde de CIA’nın sorgulama yöntemlerine açılmış soruşturmalara el koydu. 2007-2009 arasında bakanlık yapan Mukassey’in döneminde tamamlanan soruşturmalarda CIA yöntemleri yasal bulunarak aklandı.

Mukassey, bakanlık dönemi ve sonrasında da başta CIA olmak üzere ABD istihbarat kurumlarını koruyan tutum ve uygulamalara imza attı. CIA’nın işkence yöntemleri 2014’te tekrar gündeme geldiğinde Mukassey, gazete makaleleri ve televizyon demeçleri ile bu yöntemleri savundu. “Her yanlış ya da her yasa ihlali suç değildir” cümlesi, Mukassey’in tutumunu özetledi. Bu tarihte Mukassey, çoktan Debevoise ve Plimpton şirketi resmi ortağı olmuştu.

Irak işgaline yol döşeyen bakan da şirkette

2003 yılında İngiltere’nin Irak işgaline katılması için Tony Blair’e rapor sunan, BM kararlarının yetersiz olduğunu belirten İngiliz Adalet Bakanı Lord Goldsmith, görevden ayrıldıktan sadece 3 ay sonra şirkete girdi. Goldsmith, İngiliz Guardian’ın haberine göre şirkete girdikten sonra yıllık 1 milyon pound maaş aldı.

Goldsmith, şirketinde devletler arasındaki son örnek değil. Debevoise ve Plimtpn şirketinin eski ortağı Christopher Ray, Trump tarafından FBI Direktörlüğü’ne aday gösteriliyor ve Senato tarafından atanıyor. Ray daha önce de 2001-2005 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yapmış, önemli hükümet soruşturmalarına katılmıştı.

Zarrab’ın danışmanlığını üstlenen ve bu çerçevede 2017 yılı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mukassey’in ortak olduğu Debevoise ve Plimton şirketi, çok uluslararası yayında CIA’nın paravan şirketi olarak değerlendiriliyor.