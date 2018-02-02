İddia: Yıldırım, İstanbul; Soylu, Ankara; Davutoğlu da Konya belediye başkanlığına aday gösterilecek

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, İstanbul, Ankara ve Konya büyükşehir belediyelerine aday olacak isimlere yönelik olarak bir iddia ortaya attı. Takan, İstanbul'a Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ankara'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Konya'ya ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterileceğini öne sürdü.

Takan'ın "Saraydan MHP'li Belediyelere "Davet Edin" talimatı gitti!.." başlığıyla (2 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Azledilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen Salı Binali Yıldırım ile R. Erdoğan'ın yanında grup toplantısında verdiği fotoğrafa. AKP kulislerinde, yeni kabine revizyonunu heyecanla beklerken, bu fotoğraf "acaba Ahmet Davutoğlu'na iade-i itibar için Bakanlık mı verilecek" sorularına sebep olmuştu. Saray kaynakları, "metal yorgunluğu" sürecinde belediye başkanlarının istifalarının hız kazanacağını dikkat çekerek, toplamda 50 civarında il ve ilçe belediye başkanlarının istifa ettirileceğini bildirdi. Bu arada, yaklaşan kabine revizyonunda koltuklarını kaybedecek bazı Bakanların belediye başkanlığı için sahaya sürülmesinin sürpriz olmayacağını ifade ettiler. Saray kaynakları, Binali Yıldırım'ın İstanbul, Süleyman Soylu'nun da Ankara belediye başkanlığı için aday gösterebileceğini söylerken, "Ahmet Davutoğlu'nu da Konya Belediye Başkanlığı için aday görürsen şaşırma" dedi. Eh!.. Bize de bu duyduklarımız karşısında,"sarayda yenilen onca fırçayla, azledildikten sonra bir beş dakika görüşme için saatlerce özel kalemde bekletildikten sonra,o pişkin pişkin gülücüklerle verilen fotoğrafında bir karşılığı varmış" demek kaldı!..

Gül Dalı Harekatı yüzünden geçen Cuma, namaz çıkışı soru-cevap yaptırmayan ve ortalıktan toz olan Abdullah Gül'ün ise bugün ne yapacağı AKP kulislerinde merak konusu... Abdullah Gül cephesinde dolaşan söylentilere göre, R. Erdoğan, geçmiş Cuma namazlarından sonra basın açıklamaları yapılırken kamera kadrajına giren ve yanda-arkada gözüken AKP'lileri tek tek inceletiyor. Listeler hazırlanıyor!.. Bakalım, Abdullah Gül, bugün Cuma namazı sonrasında kameraların karşısına geçebilecek mi?.. Geçerse de arkasında-yanında kaç AKP'li gözükecek?..