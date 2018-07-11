İddia: Yeni kabinedeki Tarım Bakanı dondurulmuş patates üreticisi McCain Food'un danışmanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine listesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food şirketinin Orta Doğu danışmanı olduğu öne sürüldü.

AErdoğan'ın açıkladığı kabine listesinde yer alan iş adamları, 'şirket gibi yönetimin' ilk adımı olarak değerlendirilmişti. Kabinede ETS Turizm'in sahibi Murat Ersoy Turzim bakanı, Medipol Üniversitesi'nin mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı, Maya Okulları'nın sahibi Ziya Selçuk ise Milli Eğitim Bakanı yapılmıştı.

Yeni kabineye ilişkin bir iddia da gazeteci Soner Yalçın'dan geldi. Yalçın, bugünkü (11 Temmuz 2018) köşesinde kabinede Tarım ve Orman Bakanı olarak yer alan Bekir Pakdemirli ile ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ulusal bir tarım politikamız yok.

“Tarım”, “Orman”, “Hayvancılık”, “Köyişleri”, “Gıda”, “Su” bakanlığının adının sürekli değiştirilmesinden de bunu anlayabiliriz. En son…

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” birleştirilerek “Tarım ve Orman Bakanlığı” adını aldı!

Başına -merhum Ekrem Pakdemirli'nin oğlu- Bekir Pakdemirli getirildi.

Çoğu kişi ağabeyi Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu olmasıyla ilgilendi.

Benim ilgimi çeken şu:

Seçimden önce gündemde patates -soğan fiyatları vardı. Hatta slogan atılıyordu; “patates-soğan, güle güle Erdoğan!”

Taze Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dünyanın en büyük dondurulmuş patatesüreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food şirketinin Ortadoğu danışmanı idi!

Endüstriyel hazır gıdalar Türkiye pazarına Pakdemirli'nin “başarısı” ile girdi!

Ziraat mühendisi olmayan Pakdemirli'nin bakan yapılması; -Özal ile başlayıp Erdoğan ile devam eden- tarımı yok eden küresel politikaların devam edeceği anlamına gelmez mi? Bu da en az FETÖ kadar tehlikeli değil mi?"