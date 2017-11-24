İddia: Tutuklu Habertürk editörünün zorla saçını kestiler!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki hak ihlallerinin arttığını, yargının ise talimatla karar verdiğini dile getirdi. CHP’li vekil, Silivri F Tipi Cezaevi’nde bulunan Habertürk Editörü Oğuz Usluer’in saçlarının zorla kesildiğini iddia edildi. Yarkadaş AKP’nin, 12 Eylül artığı uygulamaları yeniden devreye soktuğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Torba Yasa’nın 114. maddesi üzerine söz alan Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Bugün elimize ulaşan bir habere göre Silivri Cezaevi’nde bulunan Habertürk Editörü Oğuz Usluer’in saçları bir genelgeye dayanılarak zorla kesildi. Elazığ Cezaevi’nde hak gasplarına karşı açlık grevi yapan tutuklular, yirminci güne ulaştı. Bafra T Tipi Cezaevi’nde günlerdir gazete ve dergi verilmiyor. Gelin bu uygulamalardan vazgeçin. Bunlar 12 Eylül artığı uygulamalardır. 12 Eylülle güya hesaplaştığını söyleyenler ne yazık ki bu uygulamalarla Kenan Evren’in sıkı bir takipçisi olduklarını da göstermişlerdir. Sorunlar sadece cezaevleriyle sınırlı değil yargı da aynı durumda.”

"Utanç davası"

Konuşmasını cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in yargılandığı ve ceza aldığı davayı örnek göstererek sürdüren Yarkadaş, “Bu bir utanç davasıdır” dedi. Yarkadaş, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Dün hem bir gazeteci hem de bir milletvekili olarak bir utanç davasına tanık oldum. Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin sorumlu Müdürü Oğuz Güven, hiçbir suçu olmadığı hâlde twitterda sadece 52 saniye kalan bir haberden dolayı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz Güven tam iki buçuk yıl önce paylaştığı, hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış, kovuşturma yürütülmemiş bir röportajı paylaştığı için Türk Ceza Kanunu’nun tüm maddeleri ayaklar altına alınarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.”

"Yargının sefaleti"

Yarkadaş, verilen kararı “yargının sefaleti” olarak niteledi ve “Hukuk çürüdü” dedi. CHP’li vekil, “Talimatla verilen bu tür kararlar yargının sefaletidir. Hâkimin 52 saniyede okuduğu bu karar aslında adaleti yerle bir etmiş, hukuku çürütmüş ve hukuku biçmiştir. Sırf muhalif oldukları için yandaş medya tarafından hedef gösterilen ve ağır hapis cezalarına çarptırılan gazeteciler, ülkenin tarihine altın harflerle yazılacaktır. O kararları verdirtenler, talimatla karar aldırtanlar, talimatla aldıkları kararları uygulayanlar ise tarihin çöplüğündeki yerini derhâl alacaktır” diye konuştu.

"30 milyarlık evham" tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li Yarkadaş ile Maliye Bakanı Naci Ağbal arasında “30 milyara ne oldu?” tartışması da yaşandı. Yarkadaş, “Suriyelilere harcadığınızı söylediğiniz 30 milyarı, neden kalem kalem açıklamıyorsunuz?” diye sordu. Maliye Bakanı Ağbal, “Örnek bir çalışma yapıyoruz. 30 milyar, 30 milyar deyip evham yaratmayın” cevabını verdi. Yarkadaş, Ağbal’ın sözlerine”Parayı nereye harcadığınızı söyleyemiyorsunuz” tepkisini gösterdi.

"AKP'li vekiller Meclis'e gelmiyor"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden görüşmeler sırasında attığı tweetlerle AKP’li milletvekillerini de eleştirdi. Yarkadaş, “AKP karar yeter sayısı için gerekli olan 139 milletvekilini bir araya getiremiyor. Kendi istedikleri kanunlar bile bu yüzden çıkmıyor ve çalışmalara sık sık ara veriliyor. 316 milletvekilleri var ama meclise 139 kişiyi getiremiyorlar. AKP’ye oy veren seçmenler, bunun hesabını partilerinden sormalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulu, bu eleştirilerin artması üzerine gece saat 01.15 sularında 140 milletvekilini meclise çağırdı ve görüşmeleri tamamladı.