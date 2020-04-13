İddia: Türk polisi ilk kez İdlib'deki protestoculara müdahale etti

T24 Dış haberler

Türk polisinin ilk kez Suriye'nin Idlib bölgesinde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

BBC muhabiri Mughira Al Sharif'in aktardığına göre Suriye'nin kuzeyinde Halep’i karadan Akdeniz’e bağlayan kritik M4 karayolunda protestocular, Türkiye-Rusya ortak devriyesine karşı eylem düzenledi.

Al Sharif, Türk polisinin devriye rotasındaki protestocuları dağıtmak için saha görevine gönderildiğini iddia etti ve bazı görüntüler paylaştı. Daha önce Türk polisinin İdlib'de aktif görev yaptığıyla ilgili bir bilgi sunulmamıştı.

Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 5 Mart'ta Moskova'da imzaladığı mutabakat kapsamında M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılmasına karar verilmişti.