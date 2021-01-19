İddia: TRT, hediye göndermek için çalışan ve emeklilerinin telefon ve adreslerini bir şirketle paylaşmış

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) yaklaşık 9 bin çalışanı ile 3.500 emeklisinin kişisel telefon ve adres bilgilerini ismi açıklanmayan özel bir şirkete verdiği iddia edildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TRT personeli kişisel bilgilerin özel bir şirkete verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, kurum yetkilileri 12.500 personel ve emekliye yeni yıl hediyesi göndermek amacıyla adres teyidi yapıldığını söyledi. TRT'nin adres teyidini iç hat telefon ya da mail üzerinden niçin kendisinin yapmadığı, adres teyidi için şirkete ne kadar para ödendiği merak ediliyor.

Söz konusu haberde aktarılana göre, TRT içerisinde büyük rahatsızlığa yol açan adres teyit olayı TRT Genel Müdürlüğü tarafından her bir personel ve TRT emeklisine gönderilen, “Çalışan adres bilgilerini güncellemek amacıyla başlattığımız çalışma kapsamında aramalarımız devam ediyor! Sizlere 0212 400 00 98 no'lu telefondan ulaşılacaktır. Gerekli bilgilerin sağlanması konusunda desteğinizi rica ederiz” şeklindeki mesajla başladı.

"Siz kimsiniz, şirketiniz ismi ne, neden TRT kendisi aramıyor"

Bu mesajın ardından 12 bin 500 kişinin cep telefonları 0212 400 00 98 no'lu telefondan tek tek aranıp adresleri okunarak teyit edilmeye çalışıldı. TRT adına bir şirket tarafından arandıklarını öğrenen bazı personelin, “Siz kimsiniz, şirketiniz ismi ne, neden TRT kendisi aramıyor” gibi sorular yönelttiği ancak şirket isminin açıklanmadığı öğrenildi.

Çalışanlar kaygılı

Konuya ilişkin olarak bilgi veren TRT çalışanları, eleştiri ve kaygılarını, “Koskoca TRT bir adres teyit işini kendisi yapamayıp bu işi şirkete havale ediyorsa burada başka işler var demektir. Bütün adres bilgilerimiz kurumun insan kaynaklarında mevcut. Acaba şirket kim ya da kimlere ait? Bu iş için şirkete kaç lira verildi? Şahsi bilgilerimiz bizden onay alınmadan hangi yetkiyle ya da ne karşılığında şirketlere verildi, bilmek istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

TRT yöenticilerinden eleştirilere yanıt

Eleştirilere yanıt veren TRT yöneticilerinin, “Amacımız tüm çalışan ve emeklilerimize yeni yıl hediyesi göndermek için adreslerin doğruluğunu kontrol etmekti. TRT'nin kendi hatları kilitlenmesin diye özel bir şirketten özel bir telefon numarası satın aldık. Özel numara bazı personelimizi rahatsız etmiş. Ancak bilgi güvenliği konusunda gerekli özen gösterilmiştir” dedikleri öğrenildi.