İddia: THY yöneticisi kahvesini nasıl içtiğini bilmeyen hostese sinirlendi; 100 kişilik 'özel hizmet timi' kuruldu

Türk Hava Yolları'nda (THY) yönetim kurulu üyelerinden birinin kahvesini nasıl içtiğini bilmemesi üzerine hostese tepki gösterdiği ve bunun ardından da sadece yöneticilerle ilgilenmeleri için kurum bünyesinde 100 kişilik özel kabin memuru ekibi oluşturulduğu iddia edildi. İddianın yer aldığı Airporthaber internet sitesindeki ilgili linke erişim yasağı getirildi.

Cumhuriyet gazetesinin, dün yayınlanmasının ardından gün içinde engellenen Airporthaber haberinden aktardığı bilgilere göre, THY yönetiminden bir kişi, bir süre önce uçakta Türk kahvesi istedi. Kabin memurunun “Kahvenizi nasıl içersiniz?” sorusu karşısında sinirlenen yönetici, “Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?” diye tepki gösterdi.

Habere göre bu olay üzerine 'THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması’ için özel ekip kuruldu. Deneyimli kabin memurları arasından oluşturulan ekip üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildi.

Habere erişim engeli geldi

Airporthaber’in, 16 Temmuz günü saat 09.51’de konuyla ilgili yayınladığı habere erişim engellendi. Sitenin sosyal medya hesaplarından kaldırılmayan haberin linkine tıklandığında boş sayfa çıkıyor.