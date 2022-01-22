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Spor

İddia: Terim, Galatasaray başkanlığına sıcak bakmaya başladı; önemli isimlerle buluştu

22 Ocak 2022 09:28

Daha önce başkanlığa soğuk bakan Fatih Terim'in fikir değişikliği yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde hayli Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi isimlerle çalışacağı konuşuluyor.

Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumunda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.

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