İddia: Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

Sputnik'in Suriye hükümetine yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı habere göre, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Suriye ordusunun, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.