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Dünya

İddia: Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

14 Şubat 2020 22:21

Suriye ordusunun, 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı iddia edildi.

Sputnik'in Suriye hükümetine yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı habere göre, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Suriye ordusunun, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

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