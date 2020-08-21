İddia: Soylu, maske tartışmasında Rana Batı'ya sert müdahalede bulunan polisleri göreve iade etti

Kadıköy'de dün yapılan Koronavirüs denetimlerinde maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki Rana Batı adlı vatandaşa sert müdahalede bulunan iki polis açığa alındı. İnternethaber yazarı, gazeteci Osman Diyadin, kişisel sosyal medya hesabında açığa alınan polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından göreve iade edildiği ileri sürdü.

Diyadin, "Ne demiştik... "Tanıdığım Bakan Soylu o polis kardeşlerimizin başını yere eğdirmezse yedirtmez" Ne oldu? İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polislerimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edildi" ifadelerini kullandı.

İşte Osman Diyadin'in sosyal medya paylaşımı: