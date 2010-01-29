İddia: Silivri'den talimat alıyorlar

Poyrazköy iddianamesine konulan belgelere göre sanık askerler Silivri Cezaevi'nde bulunan Doğu Perinçek'le irtibat halinde. Aynı belge Devrimci Karargâh iddianamesinde bir suç delili.



Poyrazköy’de bulunan mühimmat ve emekli Albay Levent Bektaş’ta bulunduğu iddia edilen ‘Kafes Eylem Planı’yla ilgili hazırlanan iddianamede ilginç iddialara yer veriliyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ‘Nisan Bülteni’ adlı dokümanda, ‘Poşu Perinçek Başkanımızın Emirleri’ başlığı altında, ‘Poyrazköy-Kafes’ soruşturmasında tutuklanan emekli Albay Bektaş’ın yerine ekiplerin yeniden kurulması ve yeni oluşumu da Albay Mücahit Erakyol’un organize etmesi, Poyrazköy’deki malzemelerinse korunaklı bölgelere dağıtılması” ifadeleri yer alıyor. Aynı flaş diskte ortaya çıktığı iddia edilen bir diğer dokümanda ise intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın Perinçek ile teğmenler arasında ‘kurye’ olduğu öne sürülüyor. İlginç olansa bu belgenin bir bölümünün ‘Devrimci Karargâh’ örgütü iddianamesinde de yer alması.





‘Poşu Perinçek’ yazıyor



İki amirale suikast yapacakları iddiasıyla soruşturulan teğmenler Alperen Erdoğan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan ve Burak Düzalan’ın Kocaeli Değirmendere’deki adreslerinde 18 Temmuz 2009’da yapılan aramada bir flaş disk ele geçirildi. Bu flaş diskte yer aldığı iddia edilen ‘Nisan Bülteni’ başlıklı metinde, “Poşu Perinçek Başkanımızın Emirleri” başlığı altında şu ifadeler yer alıyor:



“Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda her türlü faaliyet organize edilsin.



İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın.



Atlas güvenlik, E.A. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın.



Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun.



Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit Erakyol Albay organize etsin.



Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.



Karargâhın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son emir yetkisi Levent Bektaş’ındır.



Genç subayların fikri altyapılarının ve ideolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın, bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma kanalları kontrol edilsin.



Yayınlar takip edilip çözümlemesi yapılmalı.



Genç teğmenler arasında taban çalışmaları için A.Y.’in ekibi harekete geçirilecek.



İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak



Devrimci Karargâh’taki çekirdek kadronun çylerj (metinde böyle geçiyor) ile Aydınlanma ve yeni adam kazanma evleri birbirinden ayrılacak, irtibatları kesilecek. (Devrim fikrinin genç subaylar arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek)



Emirlerin iletiminde köprü elemanlar kullanılacak



Deşifre olanlar derhal görevden alınacak Karargâh dışı görevler verilecek Aydın Ortabaşı, ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in emirleri doğrultusunda artırılması. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları (maddeler) oluşturulacak



Aydın Ortabaşı’nın mezun ettiği kız öğrenciler, yapının sivil tabanına, hızlı bir şekilde kazandırılması için organizasyonlar yapılacak



Devrimci teğmenlerin yeteneklerini artırıcı eğitimlerden geçirilecek, emir ve görevler yeteneklerine göre verilecek



Yandaş medya ve onları yönlendirenler Komutanlarımızı kuşatmışlardır. Devrimci Subaylar Komutanlarımıza dinamizm kazandıracak eylemleri hayata geçirecektir.”



Bu arada, yasadışı 15 Ağustos 2009’da hazırlanan ‘Devrimci Karargâh Davası’ iddianamesinde de ‘Nisan Bülteni’ başlıklı metne yer veriliyor. Ancak iki metin arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Devimci Karargâh İddianamesi’nde bu metin için şu ifadeler kullanılıyor:





Aynı belge, farklı isim



“Nisan Bülteni’ isimli bir sayfadan oluşan ve ‘Başkanımızdan’ başlıklı belgede ‘Doğu Periçek Başkanımızın emirleri’ altbaşlığı ile devam eden maddeler arasında şüpheli Aylin Duruoğlu’nun (Vatan gazetesi çalışanı, Devrimci Karargâh soruşturmasında tutuklanmıştı) tahliye kampanyalarına genç teğmenlerin destek vermesinin istenildiği, bu konuya ilişkin de S.D. organize edecek’ şeklinde ibarelerin bulunduğu, yine aynı belgeler içerisinde ‘başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler’ başlığı altında Devrimci Karargâh terör örgütüne yönelik çalışma ve belgelerin bulunduğu...”



Poyrazköy-Kafes İddianamesi’ndeki belgedeyse gazeteci Duruoğlu’nun adı geçmiyor.



Teğmenlerde ele geçirildiği öne sürülen aynı flaş diskteki ‘diğer’ başlıklı bir dosyada ‘görevlendirme’ başlığı altında Albay Levent Görgeç’ten bahsedilerek, şöyle deniliyor: “Başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler’ başlığı altında; ‘Devrimci Karargâh’taki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak’ şeklindeki ibare...”





Üç aşamalı emir komuta



Yine aynı flaş diskte bulunduğu iddia edilen ‘C’ klasöründeki ‘Eruygur’ adlı belgede, “ERUYGUR Paşa ile Eğitim Komutanlığı’nda yapılan toplantıda karargâhımızı ilgilendiren emirler” başlığı altındaysa, “Toplantıya katılanlar: Şener ERUYGUR, K S. , F. L , Levent GÖRGEÇ, L. E. , D. C ., T. E.” ifadeleri yer alıyor. ‘Emir Komuta’ başlığı altında ise “Oluşturulacak projelerin sevk ve idaresi üst kuruldan onaylandıktan sonra üç aşamalı emir komuta zinciri ile hayata geçirilecektir” deniyor.

Devamında, intihar eden Albay Ali Tatar’ın ‘kurye’ olduğu öne sürülerek, şu şoblon sıralanıyor:

“Proje Planlayıcısının Emirleri ><< Köprü Eleman >>> Projeyi gerçekleştirecek Karargah

Doğu Perinçek (Silivri)<< kurye >> Ali Tatar <<<< Karargah Teğmenleri

(Mahir)



Doğu Perinçek <<kurye>> Levent E. << Ali Tatar>>>> Ülkü Ö.

Doğu Perinçek << kurye>> Levent Görgeç <<Ali Tatar>>>> Ali S. G”



