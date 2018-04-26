İddia: Samsat'ta yapılan 403 deprem konutuna 80 santim yerine 30 santim temel attılar

CHP’li Umut Oran, son olarak 24 Nisan’da gerçekleşen deprem nedeniyle Samsat’ta yaşanan ihmalleri ve vatandaşın çözülmeyen dertlerini gözler önüne seren bir dizi açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’a sorular yönelten Umut Oran, “2 Mart 2017 tarihinde de deprem Samsat’ı vurdu, binaların yüzde 78’i ağır hasarlı, belediye çadırdan, ziraat bankası konteynırdan hizmet veriyor. Bir tek milletvekiliniz bile gidip vatandaşın derdini dinlememiş! Halen inşası süren 403 deprem konutu için tek katlı ise 0,8 metre, bina iki katlı ise 1,5 metre temel kazısı yapılması lazım ama 30-40 santimlik temel ile geçiştiriyorlar. Sizi uyarıyorum yeni facialar yaşanmadan önce bu temelleri yıkıp yenileyin, sağlamlaştırın” dedi.

Merkez Üssü Adıyaman İli Samsat İlçesi Kırmacık Köyü olan ve 24.04.2018 salı günü saat 03.34’te 5.4 büyüklüğünde gerçekleşen ve sonrasında 13 artçı sarsıntıya daha yol açan deprem nedeniyle Umut Oran, mimar olan Adıyaman CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile görüşerek bilgi aldı. CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve il yönetiminin Samsat’ta yaptığı incelemelerden edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaşan Umut Oran, Samsat’ta 39 vatandaşın yaralandığını, büyük bir ahırın yıkılması nedeni ile 120 hayvanın telef olduğunu ve evlerin büyük çoğunluğunda ise maddi hasarın oluştuğunu anımsattı. Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Umut Oran, 30 yıl önce baraj gölü altında kalmaması için şehir merkezi fay hattı üzerine taşınmış olan Samsat’taki depremin gözler önüne serdiği ihmalleri şöyle sıraladı:

Acılı vatandaşa OHAL muamelesi

- Hayvanları telef olan aile büyük bir kayıp ve acı yaşamasına rağmen, Emniyet Teşkilatı kendilerine yardımcı olacağına OHAL’i gerçek yüzünü göstererek zor kullanmışlardır.

- 02.03.2017 tarihinde yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremle birlikte ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78’i ağır hasarlı hale gelmesine rağmen, o tarihten bu yana hiçbir yardım almayan vatandaşlarımız vardır.

- Belediye, hastane binası, ilçedeki tek banka olan Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kamu kurum binaları kullanılamaz halde.

- Ziyaret ettiğimiz birkaç köydeki köylülerimizin 2 Mart 2017 Depreminden bu yana hiçbir milletvekilinin kendilerini ziyaret etmemiş olmasından yakınmaktadır.

"Deprem konutları mezara dönüşmesin"

- Devletin Samsat halkına yapacağı inşası süren 403 adet deprem konutu adeta lüks mezara dönüşmek üzere!! Tek katlı ve iki katlı evlerin zemininin deprem şartlarına göre uygun yapılmaması vicdan sızlatmaktadır. Bina temellerinde tabii zeminde bulunan bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra tek katlı yapılar için minimum en düşük kottan 80 cm ve iki katlı yapılar içinse minimum en düşük kottan 150 cm temel kazısı olmalıdır. Temelin en az 30 ile 40 cm sıkıştırma malzemeleri sıkıştırılması ve drenaj uygulaması yapılması gerekmektedir. Ancak deprem konutu olarak ihalesi ve projesi yapılan Samsat İlçemizde 403 konutun temel kazı derinliği ortalama 30 ile 40 cm civarında olup temellerde sıkıştırma malzemesi kullanılmamıştır. Tehlike arz eden bu duruma Çevre ve Şehircilik Bakanlığının acilen müdahale ederek, denetmen göndermeleri ve kontrol sonrasında temellerin yeniden yıkılarak Fen Sanatlarına ve Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.“