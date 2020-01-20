Eski Genelkurmay İç Güvenlik Müdürü Ünal Atabay: Rusya, KKTC'yi tanıyabilir

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Sözcü'den Saygı Öztürk ve Emin Özgönül'ün haberine göre Atabay, Rusya'nın planını şöyle açıkladı:

"Suriye sahasındaki zenginliklerin, gerekse deniz yetki alanlarındaki enerjinin kullanılabilmesi için Rusya'nın KKTC'ye ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz ve bir zorunluluktur. Rusya, Suriye'de Türkiye ile olan pürüzlerin kalkması ve Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliği yapması karşılığında, KKTC'yi tanımak ya da Abhazya'ya tanıttırmak, buna karşılık Türkiye'nin de Abhazya'yı tanımasını planlıyor. Böylece Rusya; KKTC'de askeri üs elde etmek ve ayrıca önümüzdeki süreçte Suriye'nin imar ve inşasında kullanılmak üzere Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde lojistik bir üs oluşturmak niyetinde."

"Kaos, İran'dan Yemen'e ve Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar uzanan eksende kendini gösterirken, başta ABD ve Rusya olmak üzere bölge dışı aktörler çeşitli bahanelerle sahada veya masada bu kavganın içerisinde bir şekilde yer alıyor."

"Rusya, Türkiye'den askeri üs isteyebilir"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının güvenliği için “Üs talep edebileceğini'' ifade etti. Toprak, “Rusya, güneyde Mersin-Akkuyu'da Nükleer santral, Kuzey'de ise Karadeniz kıyısında doğalgaz boru hatları ve 10 milyar metreküplük doğal gaz depolama tesislerinin güvenliği gerekçesiyle Türkiye'den üs talep edebilir'' dedi.

Toprak, bu konuda bir rapor da hazırlayarak, Kılıçdaroğlu'na da sundu. Raporda şöyle denildi:

“Rusya'nın, Karadeniz'deki boru hatları ve Trakya'daki doğal gaz depoları nedeniyle, enerji yatırımlarının güvenliğinin temini için, bölgede üs talep etme ihtimali vardır. Rusya bu kapsamda Trakya'da en az 10 milyar metreküp kapasiteli bir gaz depolama tesisi kurarak gaz akışının güvenliğini garanti edecektir. Rusya'nın Güneyde Mersin-Akkuyu'da Nükleer enerji tesisi, Kuzey'de ise Trakya'nın Karadeniz kıyısında doğalgaz boru hatları ve depolama tesisleriyle ilerleyen dönemde, üs talebini gündeme getirmesi mümkündür.”

CHP'li vekil Toprak, Rusların 1945'de de İstanbul Boğazı bölgesinde üs isteyerek Montrö anlaşmasını delmeye çalıştığını da hatırlattı. Rusların Türkiye'den üs talebi, ilk olarak Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Serper'in 1944'de Sovyet Dışişleri Komiseri Molotof ile görüşmesi sırasında gündeme gelmişti. Molotof, Karadeniz'in güvenliği için Türk topraklarında Sovyetlere üs verilmesini istedi. 22 Temmuz 1945'de Berlin- Postdam'da yapılan konferansta da bu kez Stalin, Boğazların güvenliğinin Türk üslerine ek olarak Sovyet üsleri kurularak sağlanmasını istedi. Bu istek de reddedildi.