İddia: Robinho'nun sözleşmesi, tecavüz davası onanırsa tek taraflı feshedilecek

Sivasspor, yeni transferi Robinho'nun sözleşmesine özel bir madde koydurdu. Bu maddeye göre Sivasspor, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Robinho'nun 2013'te Milan'da oynarken yaşadığı tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak da sözleşmesine özel madde koydurduğu öğrenildi. İtalya'da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olarak suçlanarak 9 yıl hapis cezası alan Robinho, bu karara itiraz etmiş durumda. Ancak yıldız futbolcunun Sivas'ta oynayacağı dönemde bu ceza onanırsa, kulüp tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.