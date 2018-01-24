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Spor

İddia: Robinho'nun sözleşmesi, tecavüz davası onanırsa tek taraflı feshedilecek

Brezilyalı futbolcunun 9 yıl hapis cezası var

24 Ocak 2018 12:47

Sivasspor, yeni transferi Robinho'nun sözleşmesine özel bir madde koydurdu. Bu maddeye göre Sivasspor, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Robinho'nun 2013'te Milan'da oynarken yaşadığı tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak da sözleşmesine özel madde koydurduğu öğrenildi. İtalya'da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olarak suçlanarak 9 yıl hapis cezası alan Robinho, bu karara itiraz etmiş durumda. Ancak yıldız futbolcunun Sivas'ta oynayacağı dönemde bu ceza onanırsa, kulüp tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.

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