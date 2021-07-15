İddia: Putin'in Trump'ın seçilmesini desteklemek için istihbarata yetki verdiğini gösteren Kremlin belgeleri sızdı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, istihbarat kurumlarını 2016 ABD seçimlerinde ''mental durumu stabil olmayan'' Donald Trump'ı desteklemesi için yetkilendirdiğini gösteren belgelerin sızdığı iddia edildi.

The Guardian'a sızan belgeleri inceleyen bağımsız uzmanlar, dökümanların gerçek Kremlin belgeleri olduğunu düşündüklerini söyledi.

Belgelere göre 22 Ocak 2016'da yapılan toplantıda Trump'ın Beyaz Saray'ı kazanmasının ABD'de karışıklığa sebep olacağı ve ABD liderinin elini zayıflatacağı görüşünde herkesin hemfikir olduğu belirtildi.

Rusya'nın 3 casusluk kurumuna Trump'ı desteklemek için pratik yollar bulma yetkisi veren belgelerde Putin'in imzası görülüyor. Putin'in uzmanlar departmanı tarafından hazırlanan bir raporda da Trump'ın kazanması için ''her türlü kuvvetin kullanılması gerektiği'' belirtiliyor.

Belgeler arasında Rusya'nın elinde Trump hakkında resmi olmayan ziyaretlerinden toplanmış bilgiler de olduğu belirtiliyor.

Batı istihbarat kurumlarının bu belgelerden birkaç aydır haberdar olduğu belirtildi.