İddia: Ölmeden 4 saat önce hastaneye giden İTO Başkanı'nı "Gazın var" diye eve yolladılar!

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın dün evinde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirmeden 4 saat önce hastaneye gittiği hastaneden "Gaz sıkışması olabilir" diyerek geri gönderildiğini öne sürdü

Vahap Munyar'ın "Hatırası ‘Payitaht’ta kaldı" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2017) yazısı şöyle:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı, 57 yaşındaki İbrahim Çağlar hayatını kaybetti. Haber, iş dünyasını yasa boğdu. Oysa daha pazar gecesi TRT 1’de yayımlanan ve İTO’nun ‘Payitaht’ dizisinde kuruluşuyla ilgili bölümde çekinerek oynamış, ‘Artistlik yapıyor diyecekler’ kaygısı yaşamıştı.

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, geçen cuma günü inşaat işlerindeki ortağı Adnan Ersoy Ulubaş’ı aradı:

- TRT1’de yayınlanan “Payitaht” dizisinde Dersaadet Ticaret Odası’nın, yani odamızın kuruluşuyla ilgili bölümün çekimi olacakmış. Bu bölümde benim rol almamı istediler. Biliyorsun kurucunun adı da İbrahim Efendi’ydi.

Ulubaş, ortağının kendisine fikrini sormasını beklerken O sürdürdü:

- Böyle bir dizide odamızın anlatılması bizim için çok önemli. O rolü oynamayı istiyorum ama şimdi bir sürü kişi arkamdan, “Artistlik yapıyor” diyecek. Karar veremedim.

Ulubaş, aynı görüşü paylaşsa da rahatlattı:

- Evet, belki “Artist” diyecekler ama o dizide rol alman senin için, çocuklar ve torunlar için önemli bir hatıra olur. Bence o rolü üstlen.

Çağlar, cumartesi günü tekrar Ulubaş’ı aradı:

- Yarın sabah dizinin Kocaeli’ndeki setine gidiyorum...

Çağlar, pazar sabahı “Payitaht” dizisinin setine eşi, çocuğu ve torunuyla birlikte gitti. Akşam saatlerinde evine döndü. Gece 01.00 dolayında kolunda uyuşma, göğsünde ağrı hissetti. Eşiyle birlikte Koşuyolu’ndaki bir özel hastaneye gitti.

Nöbetçi doktorlar Çağlar’ı muayene etti, EKG çekti, bir aksilik görünmediğine karar verdi:

- Gaz sıkışması olabilir. Size gaz sıkıntınızı çözecek bir ilaç yazalım. Bunu kullanın, rahatlarsınız.

Eşinin kullandığı arabayla nöbetçi eczaneye yöneldiler, İbrahim Çağlarcebini yokladı, yanına para almamıştı. Eşi atıldı:

- Sen arabada otur. Ben ilacı alırım.

Eşi ilacı alıp döndüğünde Çağlar’ı başı önünde, kendinden geçmiş buldu. Hemen aynı hastaneye döndü. Kalp masajıyla müdahale sonrası Çağlar, aynı hastanenin Bağcılar’daki merkezine yönlendirildi. Orada anjiyo yapıldı, doktor Çağlar’ın eşi ve o ana kadar haberi olup hastaneye koşan arkadaşlarına durumu açıkladı:

- Anjiyo yaptık, bir damar tıkalıydı. Stent taktık. Hastayı iki gün burada müşahede altında tutacağız. Bir süre vücudun oksijensiz kalması sorun yaratmış olabilir. Müşahede sırasında vücudu soğutacağız.

Hastanede bekleyenler arasında bulunan Adnan Ersoy Ulubaş ve arkadaşları saat 04.00 dolayında görev bölümü yaptı:

- Hepimiz beklemeyelim. Bazılarımız evlerine dönüp biraz dinlensin, sabah nöbeti devralır.

Ulubaş, görev bölümü sonrası eve döndü. Çok geçmeden telefon geldi:

- İbrahim Çağlar ikinci kez kalp krizi geçirdi.

Hastaneye gitmek üzere evden çıkmıştı ki acı haber ulaştı:

- İbrahim’i kaybettik...

Çağlar’ın vefatını dün sabah İTO’daki Başkan Yardımcısı Murat Kalsın’ın mesajıyla öğrendim. Çağlar’ın son günü ve anlarını Adnan Ersoy Ulubaş’tan dinledim:

- Allah’ın işine karışılmaz ama İbrahim elimizden uçup gitti...

Mekanı cennet olsun...

İTO’da ilk adaylığında son anda 'bekle' denildi

AK Parti ve MÜSİAD kurucu üyesi olan İbrahim Çağlar, İTO’da başkanlık yarışına ilk 2004’te girmeyi denedi. Mehmet Yıldırım’ın karşısında başkanlık yarışına girerken son gece birlikte olduğu ekipten karar çıktı: - Mehmet Yıldırım’a karşı bu seçimde zorlanabiliriz. Başkan adayımız bu seferlik Murat Yalçıntaş olsun. 2004-2009 döneminde İTO’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. O dönemde İTO’yu temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimine de girdi, sayman üyelik yaptı. 2009-2013’te İTO Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2013’te İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi, TOBB Yönetim Kurulu’na da Başkan Yardımcısı olarak girdi.

Çağlar bugün toprağa verilecek

İBRAHİM Çağlar’ın cenaze töreni ile ilgili İTO’dan şu açıklama yapıldı:

“Cenaze bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Sahrayıcedid Aile Kabristanı’na defnedilecek.”

Dedesi ilk milli kolonya üreticisi

VEFAT haberini alınca İbrahim Çağlar’ın internetteki kişisel sitesine girdim. Kısa özgeçmişinde şu önemli bölüm vardı:

- Çağlar’ın anne tarafından dedesi Hasan Şevki Efendi Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid Han döneminde Hazine-i Humayun’da görev yaptı. Cumhuriyet sonrası ise genç Türkiye’nin ilk milli kolonya fabrikasını kurdu.

İlk şirketi Nurtop'u liseden sonra kurdu

İBRAHİM Çağlar, 1960 İstanbul Erenköy doğumlu olsa da, baba tarafından Konya Kadınhanlı’ydı. Baba tarafından dedesi Sıtkı Çağlar, 1950’li yıllarda İtalyanlar’dan aldığı teknoloji ile İstanbul Topkapı’da iplik fabrikası kurdu. Oğlu Cenap Çağlar’ı (İbrahim Çağlar’ın babası) Avusturya Lisesi’nde okuttu. Cenap Çağlar da iplik ticareti ve müteahhitlikle ilgilendi.

7 yaşından itibaren eniştesinin yanında çalışmaya başlayan İbrahim Çağlar, 1977 yılında ticaret lisesinden mezun olup ilk şirketi Nurtop AŞ’yi kurdu. Tekstil sektöründeki işlerine daha sonraki yıllarda inşaat, enerji gibi sektörleri de ekledi.