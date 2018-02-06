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İddia: MHP, Kars Belediye Başkanı'nı HDP ile işbirliği yaptı diye istifa ettirdi

Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici davranışları nedeniyle..." demişti

06 Şubat 2018 12:32

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın HDP ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle MHP’den istifa ettirildiği öne sürüldü.

MHP Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, dün akşam (5 Şubat 2018) “Partimizin saygınlığına halel getirici davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile yine Kars Belediyesi’nin altı meclis üyesinin partimizden istifası talep edilmiş ve işleme konulmuştur” açıklamasını yapmıştı.

Partiden istifa eden Murtaza Karaçanta istifasının istenme sebebini bilmediğini söylemişti.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre,  Karaçanta’nın bir benzin istasyonunun ruhsatı için HDP’lilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle istifasının istendiği ileri sürüldü. Benzinlik istasyonunun ruhsatı için HDP’lilerle anlaşan Karaçanta’nın bu hareketi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Bahçeli “Parti politikalarına aykırı davrandığı”gerekçesiyle Karaçanta’nın istifa ettirilmesini istedi.

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