İddia: Merkez Bankası firmalara 'döviz satın' talebinde bulunuyor

Dolar/ TL, 20 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat hesabı açıklamasından sonra ilk kez 16 liranın üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ise dövizi kontrol altına alabilmek için firmalara "döviz satın" ricasında bulunduğu öne sürüldü. TCMB'nin doları kontrol altında tutabilmek için piyasada döviz satışı yaptığı düşünülüyor.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre Merkez Bankası’nın firmalardan döviz satmasını talep ettiği iddia edildi. Hafta başında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu adına başkan yardımcıları tarafından büyük firmalarla yapılan telefon görüşmesinde döviz satışlarının yapılması rica ediliyor.

İddiaya göre TCMB yetkilileri tarafından aranılan firmaya bir iletişim numarası bırakılarak gerçekleştirilen döviz satışı miktarının firma adı ile birlikte bildirilmesi talep ediliyor.

Döviz satışı "ricası" için aranan bir firma TCMB’den gelen telefonun ardından 100 bin dolarlık satış gerçekleştirildiğini açıkladı. Firma yetkilisi TCMB yetkilileri tarafından “Bilgi verirseniz memnun oluruz” denildiğini ifade etti.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz



Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor



Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası



AKP'den Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına tepki: Siyaset biçimi değil iftira kampanyası!



Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik



Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor



Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 asker şehit oldu



KAMU-AR: Mayısta açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi

" />