İddia: MEB okullara IBAN gönderip dezenfektan parası istedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için satın aldığı “otomatik sensörlü dezenfektan cihazlarının” bedelinin okul idareleri tarafından ödenmesi için IBAN numarası gönderildiği ileri sürüldü.CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilerin kullanması için Adana il Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara gönderilen otomatik dezenfektan cihazlarının bedelinin okul yönetiminden istendiğini iddia etti. Kaya, "Okul yöneticilerinden bizi arayanlar belediyelerden bunu temin yoluna gitmek istedikleri söylüyorlar" dedi.

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara mesajla IBAN numarası göndermesinin ve dezenfektan cihazlarının ödemelerinin acilen yapılmasını istemesinin okul yönetimini de sıkıntıya soktuğunu kaydeden Kaya, okul yönetiminin IBAN numarasına kimin para yatıracağını bulmaya çalıştığını söyledi.

IBAN Meclis gündeminde

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okul idarelerine gönderdikleri mesaj ile otomatik sensörlü dezenfektan cihazlarının fatura bedelinin ivedi bir şekilde, verilen IBAN numarasına yatırılmasının talep edildiğini kaydetti. Kaya, konuya ilişkin şunları söyledi:

"AKP yanlış üstüne yanlışlar yapmaya devam ediyor"

"Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıllık iktidarında her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yanlış üzerine yanlışlar yapmaya devam ediyor. Koronavirüs sürecinde sınavların ileri bir tarihte yapılmasını çocuklarımız açısından, sağlık açısından, eğitim öğretim açısından bir zorunluluk olduğunu defalarca anlattık. Ama ne yazık ki Bilim Kurulu'nun kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ve Saray Hükümeti, YKS ve LGS sınavlarını ısrarla Haziran ayında yapmayı kararlaştırdı. Ancak olayın aslı şu; okullardan otomatik sensörlü dezenfektan makinası gönderiliyor. Özellikle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlerine yazı yazarak IBAN numarası gönderiyor. Diyor ki 'Okulunuzun ihtiyacını karşılayacak dezenfektan ürününü gönderiyoruz parayı gönderin'. Türkiye'nin değişik yerlerinde bu uygulamanın yapıldığını biliyoruz.

"Okul yöneticileri belediyelerden yardım istiyor"

İkinci bir önemli husus çocukları sınava maske ile sokacaklar ama maskenin getireceği zararlar bir yana bir de maske temininde tıpkı saray hükümetinin beceremediği gibi şimdi okul idarelerinin maske temininde zorlandığını görüyoruz. Okul yöneticilerinden bizi arayanlar belediyelerden bunu temin yoluna gitmek istedikleri söylüyorlar. Tamam her türlü yardımı belediyelerimiz yapsın. Ancak biliyor musunuz belediyelerimize 'siz maske dağıttınız' diye soruşturma açılıyor, inceleme yapılıyor. Milli eğitimi idare edemeyenler bu ülkenin hiçbir sorununu çözemez."