İddia: 'Kısmi OHAL' düzenlemesi getiriliyor

15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2 yıl sonra, 19 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili yeni bir çalışmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildiği öğrenildi. Buna göre, gerekli görüldüğü hallerde bazı terör olaylarında "kısmi OHAL" ilan edileceği, konuyla ilgili düzenlenmenin Meclis'e taşınacağı iddia edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı AKP kurmayları, “Henüz gerekli çalışmaları yapılmadı. OHAL bir süre daha devam etsin” derken, diğerleri karşı çıkarak seçim meydanlarında kaldırılacağı sözü verildiğini dile getirdi. OHAL yerine Terörle Mücadele Yasası’nda değişikliği gidilmesi benimsendi. Bu düzenlemenin “KHK ya da yasayla mı” yapılacağı da tartışıldı ve TBMM’ye getirilmesine karar verildi.

Buna göre yeni Meclis’in ilk icraatı, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik olacak. Yaklaşık 100 maddelik yasal düzenleme, TBMM’nin yönetimi ve komisyonlarının seçimi yapıldıktan sonra gündeme gelecek. Önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi beklenen teklif kapsamında sisteme “kısmi OHAL, kriz yönetim bölgesi veya güvenli bölge oluşturma” adında yeni uygulamalar girecek.

Gösteri, yürüyüş ve etkinlikleri iptal yetkisi

Büyük terör olayları karşısında (Suruç ve Reina saldırısı gibi) olayın bulunduğu bölgede OHAL ilan edilecek. Hükümete, ilgili bakana veya valilere, il ve ilçelerin özel durumlarında sadece o bölgede geçerli olmak ve süre belirtmek kaydıyla ‘bölgesel kriz yönetimi” ilan etme yetkisi verilecek.

Yayın yasağı, önleme gözaltısı, ev ve araç arama gibi konularda prosedür kalkacak veya azaltılacak. Yetki devri gündeme gelecek. Güvenli bölge oluşturma kapsamında, geçici sokağa çıkma yasağı ilanı, kentlerde gösteri yürüyüşlerini veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekânları kapatma yetkisi verilebilecek.

Bu bölgelerde, yargı ve güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi için yayın yasağı, ev ve araç arama, gözaltı, teknik takip, dinleme gibi konularda yetki aktarımı yapılacak. Belli bölgeyi kapsayan bu uygulama süreli olacak, gereksinim ortadan kalktığında kısıtlamalar sona erecek. Aynı zamanda olası doğal afetlerde de kriz bölgeleri ilan edilebilecek.

İçişleri Bakanlığı'na yeni görev

İçişleri Bakanlığı’nın görevleri yeniden tanımlanırken, kısmi OHAL’e olanak veren düzenleme de yapılmıştı. Bakanlığın görevleri arasına, “yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak” hükmü konuldu.