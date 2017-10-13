İddia: Kilis Valisi talimat verdi; mehmetçiğe yemek verilmiyor!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’de görev yapmakta olan Jandarma ve Polis Özel Harekât birliklerine yemek verilmediği iddialarını TBMM’ye taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Orada bulunan vatan evlatlarının her türlü lojistik desteğinin sağlanması Bakan olarak sizin sorumluluğunuzda değil midir?” diye sordu.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’de görev yapmakta olan Jandarma ve Polis Özel Harekât birliklerine yemek verilmediği iddia edildi.

İddiaya göre; Şubat 2017 tarihinden itibaren Suriye Al-Rai’ye ikinci grup olarak münferit birliklerden, farklı illerden gelen jandarma personeli sevk edildi ve bu birliklerin yeme, içme, barınma ihtiyaçları 26 Eylül 2017 tarihine kadar Kilis Valiliği tarafından karşılandı. Ancak Kilis Valisi’nin daha sonra nedeni bilinmeyen bir sebeple “Polise ve Jandarma’ya yemek yok” dediği ve bunu söylediği tarihten itibaren Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında görev yapmakta olan Jandarma ve Polis Özel Harekât birliklerine yemek gönderilmedi. Kilis Valisi’nin komuta kademesi ile bu konuyla ilgili görüşmeye kendisini kapatmış olduğu, her türlü görüşmeyi reddederek, konunun açılmasına dahi izin vermediği ifade edildi. Ayrıca, Azez’deki Polis Özel Harekât birliklerine de yemek verilmediği iddialar arasında yer aldı.

Milli Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM’ye taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bakan, “Suriye’deki savaş nedeniyle, hemen sınırımızın karşı tarafından cihatçı teröristler tarafından yapılan saldırıları önlemek ve güvenli bölge oluşturmak için asker ve polisimiz Suriye’de. Gerek sınırlarımız içerisinde gerekse yurtdışında ülke savunması için canını dişine takan, gerektiğinde gözünü kırpmadan bir emirle ölüme giden jandarma ve polisimiz bir yanda cihatçı teröristlerle mücadele ederken diğer yanda karnını domates ve soğanla doyurmaya çalışıyor! Vali’nin bu bakış açısı ve uygulaması(!) kabul edilemez. İddialar doğruysa Vali Bey nasıl böyle sorumsuz davranabilmektedir? İçişleri Bakanı konudan haberdar değil midir? İddiaların doğru olup olmadığıyla ilgili ivedilikle bir açıklama bekliyoruz!” diye konuştu.

Bakan’ın İçişleri Bakanına yönelttiği sorular şöyle:

-Kilis Valisi’nin, ülke güvenliği için ailesinden, çoluğu çocuğundan, yurdundan uzakta zor koşullarda görev yapan Jandarma ve polise yemek vermediği iddiaları doğru mudur?

-Bakanlığınız bünyesinde görev yapan Jandarma ve polisimizin iaşesinin temini için ne gibi adımlar attınız? Orada bulunan vatan evlatlarının her türlü lojistik desteğinin sağlanması Bakan olarak sizin sorumluluğunuzda değil midir?

-Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ile gerekli eşgüdüm sağlanmış mıdır?