İddia: Kılıçdaroğlu, "Yıldırım'ın adaylığı Anayasa'ya aykırı ama seçimi bunun üzerinden götürmeyiz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmeden AKP’nin İstanbul adayı olması konusunda “Anayasaya aykırı ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz” dediği öne sürüldü.

Yıldırım’ın Melis Başkanlığı'nı sürdürürken AKP'nin İstanbul adayı olması tartışma yaratmıştı. CHP’nin bu konuda atacağı adım merak edilirken, parti içinde farklı görüşler dile getiriliyordu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’nin dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin kurmaylarına yaptığı değerlendirmeyle bu konuda CHP’nin izleyeceği tavır da belli oldu.

"Yanlış ama..."

Edinilen bilgiye göre MYK üyelerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’ın adaylığının doğru olmadığını belirterek, “Anayasaya aykırı olduğu doğru ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’ın istifa etmeden aday olmasının yanlış olduğunu ancak Türkiye’nin asıl meselelerinin başka olduğunu dile getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun “Bu elbette yanlış ve bu yanlışı söyleyeceğiz, ama buradan da seçimi götürmenin bir anlamı yok. Ekonomiyle ilgili sorunları anlatacağız. Vatandaşın sorunlarına odaklanacağız” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeden İstanbul adayı olmasının seçimi kaybetme kaygısı nedeniyle de olduğunu belirterek, “Seçimi kaybedeceği endişesiyle istifa etmiyor Seçimi kaybetmekten korkuyor” dedi.

"Kavgaya çekmek istiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik ağır eleştirileri hakkında da değerlendirme yaptığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun “Kibir sarayından aşağı doğru tepeden tepeden halka bakıyor. Bizi kavgaya, çatışmaya, tuzağa çekerek tartışma çıkarmak istiyor. Polemikten uzak olacağız” diye konuştuğu öğrenildi.