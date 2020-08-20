İddia: Karadeniz'de sondaj yapan gemiye canlı yayın aracı götürüldü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını belirttiği 'müjde' beklenirken, Karadeniz'de sondaj faaliyeti yürüten Fatih gemisine götürülmek üzere bir canlı yayın aracının yola çıktığı iddia edildi.

Serbestiyet, Fatih gemisine götürülmek üzere yola çıkan aracın fotoğraflarını da okuyucularıyla paylaştı ve FPA logolu canlı yayın aracının sahibi olan File Prodüksiyon şirketinin canlı yayın araçlarının Fatih sondaj gemisine götürülmek üzere gemiye yüklendiğini yazdı.

Independent Türkçe'nin haberine göre ise, şirket sahibi Dursun Eker, "Gönderilen aracın Beyfendinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek) programıyla ilgisiyle yok" dedi.

Fatih gemisi, geçtiğimiz ay Tuna-1 olarak bilinen bölgede sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğalgaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurmuştu.

Konuyla doğrudan ilgilenen iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan'ın cuma günü 'yeni bir çağ başlatacağını' söylediği haberin Karadeniz'de keşfedilen ve büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilen bir enerji kaynağı olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığının programlarında görev alan prodüksiyon şirketine ait olan canlı yayın aracının gemiye götürülmesi Bloomberg'in Karadeniz'de bulunan enerji kaynağı iddiasıyla uyumlu olduğu öne sürülüyor.